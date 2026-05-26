مونديال 2026- وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للاعبي المنتخب المغربي المشارك في النهائيات

كشف الناخب المغربي، محمد وهبي، مساء اليوم الثلاثاء، عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي لكرة القدم، التي تضم 26 لاعبا رسميا وثلاثة احتياطيين، وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي ستنظم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الامريكية و كندا والمكسيك ،في الفترة من 11 جوان إلى 19 جويلية المقبلين .

 جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها وهبي، مساء اليوم، في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بسلا.

 يذكر أن قرعة نهائيات مونديال 2026 كانت قد وضعت المغرب في المجموعة الثالثة لمونديال 2026 إلى جانب كل من البرازيل، واسكتلندا، وهايتي.
 وفي ما يلي قائمة اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة :
 حراسة المرمى:

 ياسين بونو( الهلال السعودي ) ، منير المحمدي الكجوي (نهضة بركان) ، أحمد رضا التكناوتي( الجيش الملكي ).
 خط الدفاع: نصير مزراوي( مانشستريوناتيد الإنقليزي)، أنس صلاح الدين (بي إس في إيندهوفن الهولندي) ، يوسف بلعامري ( الأهلي المصري) ، اشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي) ،زكريا الوحيدي ( غينك البلجيكي)، نايف اكرد ( اولمبيك مارسيليا الفرنسي)، شادي رياض (كريستال بالاس الإنقليزي) ،رضوان حلحال ( ميشلن البلجيكي) ،عيسى ديوب ( فولهام الإنقليزي )
 خط الوسط: سمير الموربيط (ستراسبورغ الفرنسي )، أيوب بوعدي (ليل الفرنسي) ،نايل العيناوي ( روما الإيطالي) ،سفيان امرابط (بتيس الاسباني)، عزالدين أوناحي( جيرونا الاسباني)، بلال الخنوس (شتوتغارت الألماني ) ، إسماعيل الصيباري(بي إس في إيندهوفن الهولندي).
 خط الهجوم: عبد الصمد الزلزولي ( بيتيس الاسباني)، شمس الدين الطالبي (سندرلاند الإنقليزي) أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني) إبراهيم دياز( ريال مدريد ) ، ياسين جسيم ( ستراسبورغ الفرنسي) سفيان رحيمي ( العين الاماراتي) أيوب اموني إشغوياب (إنترخت فراكنفورت الألماني).
 اللاعبون الاحتياطيون:
 المهدي لحرار( الرجاء الرياضي) ، امين السباعي (أنجي الفرنسي)، مروان سعدان(الفتح السعودي) .
