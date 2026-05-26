أكثر من 1.7 مليون حاج أدوا مناسك الحج هذا العام

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، أن إجمالي عدد الحجاج لهذا الموسم بلغ 1.707.301 حاج وحاجة، من بينهم 1.546.655 قدموا من خارج المملكة العربية السعودية عبر مختلف المنافذ، فيما بلغ عدد حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين 160.646 حاجا وحاجة.

وأوضحت الهيئة، في نتائجها الإحصائية الخاصة بموسم الحج، أن عدد الحجاج الذكور بلغ 893.396 حاجا، مقابل 813.905 حاجات.


أغلب الحجاج قدموا جوا

وبخصوص الحجاج القادمين من خارج المملكة، بينت الهيئة أن 1.485.729 حاجا وحاجة وصلوا عبر المنافذ الجوية، في حين دخل 54.429 حاجا عبر المنافذ البرية، و6.497 حاجا عبر المنافذ البحرية.


وأكدت الهيئة العامة للإحصاء أنها اعتمدت في إعداد البيانات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بالحج على السجلات الإدارية لوزارة الداخلية باعتبارها المصدر الرئيسي للمعطيات، وذلك وفق نموذج موحد يهدف إلى توفير بيانات دقيقة وموثوقة حول موسم الحج.

كما أشارت إلى أن هذا المنهج الإحصائي يُعتمد منذ السنوات الست الماضية.

وتعد الهيئة العامة للإحصاء المرجع الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في السعودية.
