مركز "إفادة" ينظم 5 دورات تكوينية لفائدة الجمعيات خلال شهر جوان القادم

Publié le Mardi 26 Mai 2026 - 18:26
      
يعتزم مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات "إفادة"، خلال شهر جوان القادم، تنظيم خمس دورات تكوينية تهدف إلى تعزيز قدرات مكونات المجتمع المدني وتطوير مهارات القائمين عليها وتشمل جمعيات من مختلف ولايات الجمهورية.

ووفق بلاغ صادر عن المركز التابع لرئاسة الحكومة يتضمن البرنامج التكويني محورين أساسيين يتوزعان بين دورات تقام بمقره المركزي بتونس العاصمة وأخرى ميدانية تجرى داخل ولايات الجمهورية.


وتنطلق الدورات التي ستعقد بمقر المركز بالعاصمة يومي 11 و12 جوان 2026، بعقد دورة تدريبية حول "منع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".


وسيتم يومي 17 و18 جوان 2026، تنظيم دورة مخصصة "لاعداد مشاريع مطالب التمويل" فيما سيتم يومي 24 و25 جوان 2026، برمجة دورة تعنى بإعداد أدلة الإجراءات الخاصة بالجمعيات.

أما الدورات التكوينية داخل ولايات الجمهورية فستنطلق يوم السبت 06 جوان 2026 (بمدينة صفاقس) بعقد دورة تكوينية لفائدة الجمعيات المتواجدة بولاية صفاقس حول موضوع "التصرف المالي والمحاسبي للجمعيات وفق المعيار المحاسبي عدد 45".

وسيتم يوم الأحد 07 جوان 2026 (بمدينة القيروان) تنظيم دورة تكوينية لفائدة الجمعيات المتواجدة بولاية القيروان تتمحور حول "النظام الجبائي الخاص بالجمعيات".

ودعا مركز "إفادة" الراغبين في المشاركة في هذه الدورات إلى تحميل بطاقة المشاركة مباشرة من موقعه الإلكتروني الرسمي أو عبر صفحته على شبكات التواصل الاجتماعي.
