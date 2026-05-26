في ردّها على سؤال كتابي : رئاسة الحكومة توضّح بشأن العناية بالمقاومين وعائلاتهم

أفادت رئاسة الحكومة، بأنّ المقاومين الذين لديهم صفة مقاوم، يتمتّعون بمنحة شهرية وبطاقة علاج مجاني، تخوّل لهم ولأولي الحق منهم الإيواء والتداوي لدى المستشفيات العسكرية وجميع الهياكل الصحية العمومية، وذلك في ردّها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب منير الكموني، تعلّق بالعناية بالمقاومين وعائلاتهم.وبخصوص تحيين منحهم حسب قيمة الأجور، أوضحت رئاسة الحكومة، في ردّها الذي نشره البرلمان على موقعه الرسمي، أنّه تمّ الترفيع في المنحة سنة 2018 حسب الأمر الحكومي عدد 38 المؤرخ في 16 جانفي 2018، والمتعلّق بإلحاق اللجنة الوطنية للمقاومين بالهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، والترفيع في مقدار الجراية الممنوحة للمقاومين وأولي الحق منهم.وفي ردها على سؤال حول توفر قاعدة بيانات تضمّ من ثبت مشاركته في الحرب ضدّ الاستعمار، أكّدت رئاسة الحكومة وجود قاعدة بيانات لجميع المقاومين وأولي الحق منهم، الذين يتمتّعون بمنحة مقاوم وبطاقة علاج مجاني لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية.