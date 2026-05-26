JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:19 Tunis

في ردّها على سؤال كتابي : رئاسة الحكومة توضّح بشأن العناية بالمقاومين وعائلاتهم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b2a7ff4efb19.13657792_ehpgmifnokqlj.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 26 Mai 2026 - 18:42 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أفادت رئاسة الحكومة، بأنّ المقاومين الذين لديهم صفة مقاوم، يتمتّعون بمنحة شهرية وبطاقة علاج مجاني، تخوّل لهم ولأولي الحق منهم الإيواء والتداوي لدى المستشفيات العسكرية وجميع الهياكل الصحية العمومية، وذلك في ردّها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب منير الكموني، تعلّق بالعناية بالمقاومين وعائلاتهم.

وبخصوص تحيين منحهم حسب قيمة الأجور، أوضحت رئاسة الحكومة، في ردّها الذي نشره البرلمان على موقعه الرسمي، أنّه تمّ الترفيع في المنحة سنة 2018 حسب الأمر الحكومي عدد 38 المؤرخ في 16 جانفي 2018، والمتعلّق بإلحاق اللجنة الوطنية للمقاومين بالهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، والترفيع في مقدار الجراية الممنوحة للمقاومين وأولي الحق منهم.


وفي ردها على سؤال حول توفر قاعدة بيانات تضمّ من ثبت مشاركته في الحرب ضدّ الاستعمار، أكّدت رئاسة الحكومة وجود قاعدة بيانات لجميع المقاومين وأولي الحق منهم، الذين يتمتّعون بمنحة مقاوم وبطاقة علاج مجاني لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330035

babnet

كل الأخبار...

19:19 - الدورة 29 من المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين من 30 ماي إلى 4 جوان 2026
19:15 - سيدي بوزيد: بلدية سيدي بوزيد تدعو المواطنين إلى معاضدة مجهودات النظافة خلال عيد الأضحى
18:42 - في ردّها على سؤال كتابي : رئاسة الحكومة توضّح بشأن العناية بالمقاومين وعائلاتهم
18:34 - أكثر من 1.7 مليون حاج أدوا مناسك الحج هذا العام
18:33 - توننداكس يقفز بنسبة 1،38 بالمائة في إقفال الثلاثاء
18:26 - مركز "إفادة" ينظم 5 دورات تكوينية لفائدة الجمعيات خلال شهر جوان القادم
18:20 - طقس... خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مصحوبة بأمطار متفرقة بداية ليل الثلاثاء
18:10 - سفير تونس بالكويت ووزير التربية الكويتي يبحثان سبل تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم وآفاق تطوير التعاون الثنائي
18:01 - مؤشر التصنيع في إفريقيا: تونس ضمن كوكبة أهم الدول الصناعية
17:51 - هيئة الانتخابات تنشر قائمة فضاءات القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 26 ماي 2026 | 9 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:15
19:31
16:07
12:23
05:04
03:18
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet28°
23° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-17
29°-17
32°-19
31°-20
29°-20
  • Avoirs en devises 25488,1
  • (26/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39467 DT
  • (26/05)
  • 1 $ = 2,89610 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/05)     1043,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/05)   29434 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No