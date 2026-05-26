JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:10 Tunis

هيئة الانتخابات تنشر قائمة فضاءات القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62dd717fe3d0b9.33904425_jhiemkolpnfqg.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 26 Mai 2026 - 17:51 قراءة: 1 د, 12 ث
      
نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، قائمة الفضاءات التي سيتم استغلالها خلال القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية ليوم 31 ماي الجاري، وذلك في كامل ولايات الجمهورية (24 ولاية).

ونظر مجلس الهيئة، يوم 22 ماي الجاري، في التحضيرات الخاصة بالقرعة الدورية لتجديد تركيبة المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للثلاثة أشهر القادمة، والتي سيتم تنظيمها بكامل ولايات الجمهورية بهدف تغيير تركيبة 24 مجلسا جهويا ورئاسة 279 مجلسا محليا.


وكانت هيئة الانتخابات أدخلت، في قرارها عدد 1 لسنة 2025، تنقيحات على عملية القرعة المتعلقة بتجديد عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، بهدف تلافي بعض الصعوبات وتفادي حصول شغورات في عضوية المجالس الجهوية أو رئاسة هذه المجالس، نتيجة عدم تقديم ترشحات خلال عمليات القرعة السابقة للدورات النيابية الفارطة، الى جانب وجود بعض الصعوبات التطبيقية.


وجرت يوم 1 مارس 2025 آخر قرعة للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، للفترة الممتدة من 5 مارس إلى 4 جوان الجاري (ثلاثة اشهر)، وفق ما نص عليه المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

يشار إلى أنّ المرسوم عدد 10 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، قد أقرّ في الفصل 22 منه، أن يقع التناوب لعضويّة المجلس الجهوي بين الأعضاء المنتخبين بالمجالس المحلّية، بالقرعة كل ثلاثة أشهر. ولا يشارك في القرعة عند التناوب العضو الذي مثّل المجلس المحلّي للمدة السابقة.



ليلى


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330029

babnet

كل الأخبار...

18:10 - سفير تونس بالكويت ووزير التربية الكويتي يبحثان سبل تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم وآفاق تطوير التعاون الثنائي
18:01 - مؤشر التصنيع في إفريقيا: تونس ضمن كوكبة أهم الدول الصناعية
17:51 - هيئة الانتخابات تنشر قائمة فضاءات القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية
17:45 - تونس تروّج لزيت الزيتون والتمور في أكبر مشاركة عربية وإفريقية بمعرض «APAS Show» بالبرازيل
17:42 - سفارة تونس ببكين تشارك في احتفالية يوم إفريقيا بالصين
17:33 - تونس وفنلندا تبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد الدائري والتحول الأخضر
17:28 - كأس العالم 2026 : إجراءات صحية مشددة ترافق المونديال بسبب مخاوف "إيبولا" ومنتخب الكونغو الديمقراطية ينقل استعداداته من كينشاسا الى بلجيكا
17:22 - تقرير بريطاني: 50 مقاتلا من القوات الخاصة لإقليم "صومالي لاند" أنهوا تدريبات في تل أبيب مؤخرا
17:15 - متى تستعيد الرئتان عافيتهما بعد الإقلاع عن التدخين؟
17:13 - وزير الشؤون الخارجية يلتقي رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 26 ماي 2026 | 9 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:15
19:31
16:07
12:23
05:04
03:18
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet28°
26° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-17
29°-17
32°-19
31°-20
29°-20
  • Avoirs en devises 25488,1
  • (26/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39467 DT
  • (26/05)
  • 1 $ = 2,89610 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/05)     1043,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/05)   29434 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No