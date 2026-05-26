هيئة الانتخابات تنشر قائمة فضاءات القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية

نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، قائمة الفضاءات التي سيتم استغلالها خلال القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية ليوم 31 ماي الجاري، وذلك في كامل ولايات الجمهورية (24 ولاية).ونظر مجلس الهيئة، يوم 22 ماي الجاري، في التحضيرات الخاصة بالقرعة الدورية لتجديد تركيبة المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للثلاثة أشهر القادمة، والتي سيتم تنظيمها بكامل ولايات الجمهورية بهدف تغيير تركيبة 24 مجلسا جهويا ورئاسة 279 مجلسا محليا.وكانت هيئة الانتخابات أدخلت، في قرارها عدد 1 لسنة 2025، تنقيحات على عملية القرعة المتعلقة بتجديد عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، بهدف تلافي بعض الصعوبات وتفادي حصول شغورات في عضوية المجالس الجهوية أو رئاسة هذه المجالس، نتيجة عدم تقديم ترشحات خلال عمليات القرعة السابقة للدورات النيابية الفارطة، الى جانب وجود بعض الصعوبات التطبيقية.وجرت يوم 1 مارس 2025 آخر قرعة للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، للفترة الممتدة من 5 مارس إلى 4 جوان الجاري (ثلاثة اشهر)، وفق ما نص عليه المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.يشار إلى أنّ المرسوم عدد 10 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، قد أقرّ في الفصل 22 منه، أن يقع التناوب لعضويّة المجلس الجهوي بين الأعضاء المنتخبين بالمجالس المحلّية، بالقرعة كل ثلاثة أشهر. ولا يشارك في القرعة عند التناوب العضو الذي مثّل المجلس المحلّي للمدة السابقة.ليلى