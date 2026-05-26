سفير تونس بالكويت ووزير التربية الكويتي يبحثان سبل تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم وآفاق تطوير التعاون الثنائي

بحث سفير تونس بالكويت محمد كريم بودالي مع وزير التربية الكويتي جلال الطبطبائي، أهمية تعزيز التعاون بين الهياكل والمؤسسات التربوية التونسية والكويتية، والاستفادة من تجارب البلدين في المجالات التربوية والبيداغوجية، وسبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات المعلومات في المنظومة التعليمية.

كما تناول اللقاء المنعقد أمس الأوّل الأحد، بالكويت، حسب ما نشر على المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أهمية العمل على تعزيز حضور المعلمين والإطارات التربوية التونسية داخل المؤسسات التعليمية الكويتية، في ظل ما تتمتّع به الكفاءات التونسية من خبرة وكفاءة مشهود بها خاصة في القطاع التربوي بالكويت.


ومثل اللقاء مناسبة للتأكيد على عمق وتميز العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وعلى أهمية العمل على تعزيزها في مختلف المجالات، لاسيّما التربوية، وذلك خاصة من خلال متابعة مخرجات وتوصيات الدورة الرابعة للجنة المشتركة التونسية الكويتية التي انعقدت في شهر نوفمبر 2024 بتونس، إضافة إلى تطوير الإطار القانوني المنظّم للعلاقات بين البلدين في المجال التربوي.


