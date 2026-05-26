Babnet

سيدي بوزيد: بلدية سيدي بوزيد تدعو المواطنين إلى معاضدة مجهودات النظافة خلال عيد الأضحى

Publié le Mardi 26 Mai 2026 - 19:15
      
دعا رئيس مصلحة النظافة ببلدية سيدي بوزيد، سفيان النصيبي، متساكني المنطقة البلدية إلى معاضدة مجهودات البلدية في النظافة بمناسبة عيد الاضحى المبارك، مؤكدا أنّه سيتم تأمين حملات نظافة بالمدينة عشية يوم العيد واليوم الموالي له.
وشدد النصيبي في تصريح لصحفية "وات"، على ضرورة التزام كل مواطن باجراءات النظافة حتى لا تتراكم الفضلات وعلى أهمية تمليح الجلود وحفظها في أكياس بلاستيكية كبيرة الحجم، ووضعها داخل الحاويات أو بجانبها، وتجنب ذبح الأضاحي بالطريق والساحات العامة، وعدم إلقاء مخلفات الذبح في قنوات الصرف الصحي، منبّها إلى ضرورة الالتزام بإخراج الفواضل إبتداء من منتصف نهار يوم العيد أو عند مرور شاحنات النظافة البلدية بداية من الساعة الثانية بعد الزوال.
وذكر أنه تم تخصيص أماكن ظرفية مفروشة بمادة "الجير" لتجميع فواضل الأضاحي بسيدي بوزيد المدينة بكل من بطحاء النعايسية (حي الخضراء)، وبطحاء الطويل (حي أولاد شلبي)، وبطحاء حي القوافل والروابي وبطحاء اولاد بالهادي (خلف الحزام الواقي)، وبطحاء الزهور، و بطحاء حي الهناء قبالة ملعب نجم الدين النصيبي.

وأكد على ضرورة أن يعي كل المواطنين بأهمية نظافة المدينة، وأن ينخرطوا في المجهود المشترك للنظافة من اجل تفادي كميات الفضلات التي تفوق العادة بمناسبة عيد الاضحى المبارك.
يذكر أن بلدية سيدي بوزيد قد تولت توزيع مطويات التوعية والتحسيس بضرورة الالتزام باجراءات النظافة على مستعملي الطريق الرئيسي بالمدينة صباح اليوم الثلاثاء.
الثلاثاء 26 ماي 2026 | 9 ذو الحجة 1447
