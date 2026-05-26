التعريف بمنتدى تونس للاستثمار المزمع تنظيمه في جوان القادم بتونس أبرز محاور لقاءات الوفد التونسي المشارك في منتدى الأعمال التونسي البولوني

عقد وفد تونسي يترأسه سفير تونس لدى فرصوفيا (بولونيا)، جلسة عمل بمقر رئاسة الجمهورية البولونية، مع السفير والممثل الخاص لرئيس جمهورية بولونيا لتطوير التعاون التجاري الدولي ودعم الاستثمارات البولونية في الخارج "رافال كوس"، في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز التواصل مع المسؤولين البولونيين المعنيين بالمجال الاقتصادي.وتمّ خلال جلسة العمل، التأكيد على علاقات الصداقة والتعاون المتميّزة التي تجمع تونس وبولونيا، وأهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في المجالين الاستثماري والتجاري، حيث استعرض الوفد التونسي أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في تونس في مجالات مختلفة، وفق بلاغ نشرته اليوم الثلاثاء المنصة الاعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.كما تم التأكيد على أهمية منتدى الأعمال التونسي البولوني، الذي انتظم يوم 20 ماي الجاري، باعتباره مناسبة متجددة للتعريف بفرص الاستثمار والحوافز المشجعة عليه المتاحة في البلدين، الى جانب التعريف بمنتدى تونس للاستثمار المزمع تنظيمه يومي 25 و 26 جوان 2026 بتونس، والذي سيسلط الضوء على مناخ وفرص الاستثمار في تونس، الى جانب تقديم أبرز الإصلاحات الاقتصادية والقانونية الرامية إلى تعزيز جاذبية تونس كوجهة استثمارية مميزة.وتمّ توجيه الدعوة إلى الجانب البولوني للمشاركة بكثافة في هذا المنتدى الاستثماري الهام، فضلا عن المشاركة في الدورة السادسة عشرة للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا خلال شهر أكتوبر 2026. وأعرب الجانب البولوني عن اهتمامه بهذين الحدثين، واستعداده لحثّ المؤسسات البولونية المعنية على المشاركة فيه.وقد ضم الوفد التونسي مدير عامّ الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية مراد بلحسن، وممثلة مركز النهوض بالصادرات بفرصوفيا هدى عمّار السلاّمي، وممثّلة وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي سعيدة الكحولي، ومديرة مركزية بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد أنيسة الأخوة الشاهد، ومدير بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية طارق بن حاج صالح، ومستشار الشؤون الخارجية بالسفارة صابر الخمسي.وكان الوفد التونسي المشارك في منتدى الأعمال التونسي البولوني، عقد في إطار أشغال هذا المنتدى، جلسة عمل مع كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية البولونية "مارسن بوساكي" بمقر وزارة الشؤون الخارجية البولونية، تم التأكيد خلالها بالخصوص الى أهمية المنتدى في مزيد التعريف بالمناخ الاستثماري الواعد في تونس والفرص المتاحة أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين البولونيين الراغبين في توسيع أنشطتهم واستثماراتهم فيها، بما يعزّز التعاون الاقتصادي ويشجّع على إقامة مشاريع وشراكات أعمال بين الجانبين، وفق بلاغ ثان للمنصة.وأبرز الطرفان كذلك، أهمية مواصلة تكثيف تبادل الزيارات واللقاءات بين المسؤولين وأصحاب الأعمال من كلا البلدين، لا سيّما في ظلّ الاستحقاقات السياسية والاقتصادية الثنائية القادمة، بما يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات التونسية البولونية إلى أرفع المستويات.كما التقى الوفد التونسي، رئيس الغرفة الوطنية البولونية للتجارة (KIG) "مارك كلوزكو"، بمقر الغرفة، حيث تمّ التباحث حول سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين في مختلف القطاعات ذات القيمة المضافة، إلى جانب دعم التواصل بين رجال الأعمال وتكثيف الزيارات المتبادلة، فضلاً عن تنظيم المنتديات الاقتصادية والمشاركة في المعارض التجارية في تونس وبولونيا، بما يساهم في مزيد استكشاف فرص تعاون وشراكات أعمال جديدة بين الجانبين، وفق بلاغ ثالث للمنصة.كما تمّ التطرّق إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم تظاهرة اقتصادية مشتركة مع السفارة، بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات وممثليه بفرصوفيا، تتمثّل في زيارة لوفد أعمال تونسي ينشط في قطاعي الصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل، وذلك خلال شهر جوان 2026.وأجرى الوفد التونسي كذلك، لقاء مع نائب وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولوني "مايكل بارانوفسكي" بمقر الوزارة، تمّ خلاله التأكيد بالخصوص على ضرورة تكثيف تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة في البلدين، الى جانب التعريف بالأطر القانونية التونسية المحفّزة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وبمنتدى تونس للاستثمار، الذي سينعقد يومي 25 و26 جوان 2026، وفق بلاغ رابع للمنصة.كما أجرى الوفد التونسي، جلسة عمل مع فريق "Team Poland"، بمقر البنك البولوني للتنمية (BGK)، الذي يجمع أهمّ المؤسسات المالية والاقتصادية الداعمة في بولونيا، وذلك في إطار مزيد ربط الاتصال بالدوائر البولونية في المجالين الاقتصادي والمالي وفي ميدان الاستثمار، وفق بلاغ خامس للمنصة.وتم خلال اللقاء، تقديم عروض حول دور المؤسسات البولونية الداعمة “Team Poland” في تشجيع أصحاب الأعمال البولونيين على توسيع أعمالهم واستثماراتهم خارج بولونيا والانفتاح على أسواق جديدة، من بينها السوق التونسية. كما وقع شرح آليات وطرق الاستفادة من التمويلات والقروض والحوافز التي توفرها هذه المؤسسات، بهدف دعم الشركات البولونية الراغبة في الاستثمار في الخارج، وكذلك المستثمرين الأجانب المهتمين بالاستثمار في بولونيا.من جهته، استعرض الوفد التونسي الفرص الاستثمارية المتاحة في تونس والحوافز المقدمة في هذا المجال. كما تمّت دعوة “Team Poland” إلى تشجيع الشركات البولونية على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في تونس وتوجيههم نحو الاستثمار في قطاعات استراتيجية محددة فيها.والى جانب مسؤولين عن البنك البولوني للتنمية (BGK)، ضم الوفد البولوني ممثلين عن الوكالة البولونية للاستثمار والتجارة (PAIH) ووكالة تأمين الصادرات (KUKE) وصندوق التنمية البولوني(PFR).