مباراة ودية: المنتخب التونسي تحت 20 عاما يفوز على نظيره الألماني 2 - 0

Publié le Mardi 26 Mai 2026 - 21:33
      
فاز المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 20 عاما اليوم الثلاثاء على نظيره الألماني بنتيجة 2 - 0 في لقاء ودي ضمن استعداداته للاستحقاقات القادمة.
وجاءت ثنائية المنتخب التونسي في المبارة التي أقيمت بملعب حمادي العقربي برادس عن طريق ياسين الشعباني في الدقيقة 26 ولؤي غضبان في الدقيقة 55.


يذكر أنّ هذا الاختبار الودي يتنزّل في اطار تحضيرات أبناء المدرب الوطني نبيل الطرابلسي لدورة شمال افريقيا التي ستقام بمصر من 21 سبتمبر الى 6 اكتوبر 2026، والتي ستكون محطّة تأهيلية لنهائيات كأس أمم افريقيا المنتظر ان تقام في مارس 2027 بغانا.
