المنستير: برنامج ثري يؤثث فعاليات الدورة الخامسة لـملتقى المنستير للتاريخ والتراث الثقافي يومي 1 و 2 جوان

تحتضن المكتبة الجهوية بالمنستير، يومي 1 و 2 جوان المقبل، فعاليات الدورة الخامسة لملتقى المنستير للتاريخ والتراث الثقافي تحت عنوان "الساحل عبر العصور: دراسات في التاريخ والاثار والتراث"، ببادرة من المعهد الوطني للتراث، ومخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط، والمكتبة الجهوية بالمنستير.وينطلق اليوم الأول للملتقى بجلسة علمية أولى تترأسها سميرة السهيل عن المعهد الوطني للتراث، وتتضمن مداخلات لكل من الأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة سفيان بن موسى،ولطفي بالهوشات عن المعهد الوطني للتراث تحت عنوان "بين البحر والبحيرات: النظام الغذائي القائم على الصيد والجمع لدى آخر مجتمعات الصيادين-الجامعين ما قبل العصر الحجري الحديث والعصر الحجري الحديث بمنطقة الساحل التونسي"ومداخلة للأستاذ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس لطفي النداري تحت عنوان "إقليم لبتيس" (اسم لاتيني كان يطلق تاريخيا على لمطة)، تتبعها محاضرة لأحمد قضوم عن المعهد الوطني للتراث بعنوان "المشهد المينائي بمدينة المهدية بين المعارف المتوفّرة والمعطيات الجديدة المستمدة من علم الآثار تحت الماء".كما يلقي نبيل بالمبروك عن المعهد الوطني للتراث أيضا محاضرة بعنوان "ضيعة يرجح أنّ تعود إلى أحد كبار القضاة بالقرب من طينة".أما الجلسة العلمية الثانية التي يترأسها الأستاذ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس فتحي الجراح فتتضمن مداخلة الأستاذة بكلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة لزكية اللوم، بعنوان "العملات النقدية بالمقبرة المسيحية (الموقع 304 بلمطة): التسلسل الزمني، الوظائف والدلالات الرمزية"، تتبعها محاضرة لسمير بن خليفة عن المعهد الوطني للتراث بعنوان "محاولة تحديد وتوطين مدينة بلَلّانة، الأسقفية المسيحية ببيزاسينا الشرقية"، لتلقى اثرها نجيبة بن كريم عن المعهد الوطني للتراث، مداخلة بعنوان "فسيفساء انتصار ليتون رحلة متجددة من سوسة إلى المتحف الوطني بباردو".وتتضمّن الجلسة العلمية الثالثة التي يترأسها الأستاذ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس محمد حسين، مداخلة لكل من عفاف الهلالي عن المعهد العالي لمهن التراث بتونس بعنوان "المعالم التاريخية بجهة الساحل من خلال أرشيف صور الباحث "جاك ريفاست" تليها مداخلة لياسين عن الأكحل المعهد الوطني للتراث بعنوان "التحصينات الدفاعية الساحلية في العهد الوسيط المتقدم".كما يلقي الأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان نجيب الصغير محاضرة بعنوان "تحبيس هنشير الفوقانية في الفترة الحديثة على زاوية سيدي عامر المزوغي من خلال وثائق أرشيف، عائلة بن وناس"وخلال الجلسة العلمية الرابعة التي يترأسها سعد برغل عن المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين، يلقي عادل بن يوسف عن جامعة سوسة مداخلة بعنوان "الموسيقى والفرق الموسيقية بجهة الساحل في مطلع الاستقلال بين الأصالة والحداثة"، تليها مداخلة للأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة عثمان البرهومي حول "الوزن الجبائي معيار التصنيف المدن لزمة المحصولات بالمنستير خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر"، كما يلقي الأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة عاطف سالم مداخلة بعنوان ""الشركات الاقتصادية الاستعمارية بمدينة المنستير أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين".ويتضمن برنامج اليوم الثاني الجلسة العلمية الخامسة برئاسة محمد صالح مديرية عن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، ويقدّم خلالها الأستاذ كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان رياض المرابط مداخلة بعنوان "حول محراب فاطمي بلمطة" تتبعها مداخلة لعمار عثمان عن المعهد الوطني للتراث بعنوان "بساحل إفريقية منارات مفرطة الارتفاع: قراءة في نصوص الأبراج الساحلية من الدفاع إلى الذاكرة خلال الفترة الوسيطة".أما الأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس عماد الجربي فيحاضر حول "البكري والإدريسي والتجاني" تتبعها مداخلة للأستاذ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس رشدي بالمبروك حول " القرى بجهة جبنيانة من خلال كتاب المناقب لللبيدي".أما الجلسة العلمية السادسة، التي يترأسها فوري محفوظ مدير كرسي الايسيسكو ابن خلدون حول الثقافة والتراث، فتلقي خلالها سماح الصرارفي عن المكتبة الوطنية مداخلة بعنوان "رسائل موش شملة إلى الحبيب بورقيبة" تتبعها مداخلة لمحمد على الخرشفي عن المعهد الوطني للتراث بعنوان "وثيقة جديدة حول نشأة بلدة القلعة الكبرى".اثر ذلك تحاضر الأستاذة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس سوسن الكعبي حول "شبكة الزوايا العامرية بالساحل وامتداد الممارسة الطرقية من خلال الوثائق الأرشيفية"، كما تلقي الأستاذة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان خلود عبداوي مداخلة بعنوان " المعالم الدينية بالوردانين دراسة تاريخية وأثرية".وخلال الجلسة العلمية السابعة التي يترأسها عبد الرزاق الصيادي عن الكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان، يلقي يامن الصغير عن المعهد الوطني للتراث) محاضرة حول حفريات إنقاذية في المنطقة المينائية لمدينة تابسوس(2023–2026) وشكري الطويهري عن المعهد الوطني للتراث محاضرة بعنوان "المهدية، العاصمة الفاطمية وإدارة المياه: دراسة أثرية أولى"، كما يلقي راشد حمدي عن المعهد الوطني للتراث محاضرة بعنوان "حول معلم أثري غير معروف في تيزدروس (الجم حاليا)". متبوعة بمداخلة لمؤيد المناري عن المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة بعنوان "المنستير في الوثائق العصمنلية خلال القرن 16 م"وخلال الجلسة العلمية الثامنة التي يترأسها عبد الحميد سعيد عن كلية الأداب والعلوم الانسانية بسوسة، تحاضر اسمهان بن بركة عن المعهد الوطني للتراث حول "التطريز اليدوي بجهة المنستير الأبعاد الفنية والاقتصادية والاجتماعية"، تتبعها مداخلة للأستاذة بكلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة عواطف منصور بعنوان "لباس العروس التقليدي بمدينتي المكنين وطبلبة تقارب جمالي وتباين في الخصوصيات المحلية".ويلي ذلك محاضرة للأستاذة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة لعمر القريشي بعنوان "سياسات الهيئات البلدية بمدينة المنستير في تنظيم المجال الحضري وتجويده ومعالجة أزمة السكن خلال مرحلة ما بعد الاستقلال".