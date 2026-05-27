بطولة فيتشنزا الايطالية للتنس - معز الشرقي يخرج من الدور السادس عشر بخسارته امام السويسري ريمي بيرتولا 1-2

خرج التونسي معز الشرقي من الدور السادس عشر لبطولة فيتشنزا الايطالية للتنس المصنفة من بين دورات التحدي بعد خسارته مساء الثلاثاء أمام السويسري ريمي بيرتولا بنتيجة 1-2 (2-6 و6-3 و3-6).وهو الفوز الثاني على التوالي لريمي بيرتولا على معز الشرقي بعدما تغلب عليه يوم 6 افريل الفارط في اطار الدور السادس عشر لبطولة مونزا الايطالية بنتيجة 2-صفر.وكان معز الشرقي فاز على ريمي بيرتولا في مناسبة واحدة يوم 26 مارس 2023 لحساب الدور التمهيدي الأول لبطولة سان ريمو الايطالية.وتقام بطولة فيتشنزا على ملاعب ترابية بمجموع جوائز مالية في حدود 98 ألف يورو.