كأس العالم 2026: المنتخب القطري يواجه نظيره الأيرلندي وديا غدا

يلتقي المنتخب القطري لكرة القدم مع نظيره الأيرلندي وديا غدا الخميس في دبلن، ضمن برنامجه الإعدادي الأخير قبل خوضه نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة ما بين 11 جوان و19 جويلية المقبلين.ويستعد منتخب قطر لمشاركته الثانية في كأس العالم بعد استضافة النسخة الأخيرة في 2022، وسيخوض مونديال 2026 ضمن المجموعة الثانية التي تضم كندا، وسويسرا، والبوسنة والهرسك.وكان الإسباني جولين لوبيتيغي، مدرب المنتخب القطري الأول لكرة القدم، قد أعلن عن قائمة المنتخب لمواجهة أيرلندا الودية، والتي تضم 28 لاعبا هم: مشعل برشم، محمود أبوندى، صلاح زكريا، شهاب الليثي، أحمد الجانحي، المعز علي، أكرم عفيف، أدميلسون جونيور، أحمد فتحي، أحمد علاء، تحسين محمد، بيدرو ميجيل، بوعلام خوخي، أيوب العلوي، الهاشمي الحسين، عاصم مادبو، سلطان البريك، ريان العلي، حسن الهيدوس، جاسم جابر، محمد مناعي، لوكاس مينديز، كريم بوضياف، عيسى لاي، عبدالعزيز حاتم، يوسف عبدالرزاق، همام الأمين، ومحمد مونتاري.ويتطلع المنتخب القطري لتحقيق أقصى استفادة من تجربته الودية أمام أيرلندا قبل أن يختتم تحضيراته للمونديال بخوض تربص في الولايات المتحدة الأمريكية يتخلله اختبار ودي أمام منتخب السلفادور يوم السادس من جوان المقبل.