الديوان الوطني للسياحة يشارك في معرض "اي تي بي الصين 2026 " لتعزيز استقطاب السياح الصينيين

شارك المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة ضمن الوفد التونسي في فعاليات معرض"اي تي بي الصين 2026 " ( "ITB China 2026")الذي انتظم بمدينة شنغهاي من 26 إلى 28 ماي الجاري، والمخصص للسوق السياحية الصينية.وتعكس هذه المشاركة، وفق ما نشره الديوان على صفحته بمنصة "فايس بوك"، الأهمية الاستراتيجية التي توليها تونس للسوق الصينية ضمن خارطة الطريق المتعلقة بتطوير الوجهة السياحية التونسية.وعلى هامش المعرض، تم تنظيم سلسلة من اللقاءات المهنية والمؤسساتية مع عدد من منظمي الرحلات ومنصات الحجز الإلكترونية ووسائل الإعلام المتخصصة، إضافة إلى أبرز الفاعلين في المنظومة الرقمية الصينية، من بينها منصة "Xiaohongshu" (الكتاب الأحمر الصغير)، التي أصبحت مرجعا أساسيا في استلهام السفر، خاصة لدى الأجيال الجديدة والمسافرين المستقلين.ومكنت هذه اللقاءات من تعزيز حضور الوجهة التونسية على المنصات الرقمية الصينية وإرساء شراكات استراتيجية في مجالات المحتوى والتأثير والترويج، فضلا عن فهم أفضل لتطلعات واتجاهات السائح الصيني الجديد وترسيخ صورة تونس كوجهة أصيلة وثقافية تتماشى مع تطلعات المسافر الصيني المعاصر.وتندرج هذه المشاركة ضمن استراتيجية الديوان الوطني التونسي للسياحة الرامية إلى تعزيز موقع تونس بشكل مستدام داخل السوق الصينية، عبر مقاربة متكاملة تجمع بين الترويج المؤسساتي والشراكات التجارية والتواصل الرقمي الموجّه. u