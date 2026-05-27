Babnet

عيد الاضحى: المصالح البيطرية تدعو الى الالتزام بشروط السلامة والنظافة في ذبح الاضاحي

دعت المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المواطنين إلى الالتزام بجملة من التوصيات بمناسبة عيد الاضحى المبارك، قصد ضمان سلامة الاضاحي وحسن التعامل معها في مختلف المراحل.

وأكدت، في فيديو مصور نشر على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، على ضرورة احترام شروط السلامة والنظافة خلال عملية ذبح الأضاحي واستعمال أدوات حادة ونظيفة مع الحرص على أن تتم العملية في أماكن مهيأة وواسعة وبعيدة عن مصادر التلوث والاستعانة بشخص يتقن عملية الذبح ويحترم شروط حفظ الصحة.


كما شددت على أن تتم عملية السلخ مباشرة بعد إفراغ الأضحية من الدم، مع الحرص على عدم ملامسة جلد الخروف للحم، وتفادي ثقب الأحشاء حتى لا تتلوث اللحوم.


وأوصت المصالح البيطرية أيضا بالتثبت من سلامة اللحوم بعد الذبح، وعدم خلط الأحشاء والأعضاء في نفس الأواني، ووضع الأحشاء مباشرة في الثلاجة على درجة حرارة 4 درجات، مع عدم غسل "السقيطة" بالماء، وتركها معلقة في مكان مهوى لمدة لا تتجاوز الساعتين، فضلا عن احترام قواعد حفظ اللحوم بالتبريد وعدم تركها في درجات حرارة مرتفعة.

و وكانت المصالح البيطرية قد حثت، في السياق ذاته، على أهمية التصرف السليم في فضلات الأضاحي من خلال جمعها ووضعها في الأكياس المخصصة ورفعها في الأوقات المحدد، حفاظا على نظافة المحيط وسلامة الصحة العامة.

كما أكدت ضرورة اقتناء أضحية العيد من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة البيطرية، مع التثبّت من سلامة الحيوان وخلوّه من الأمراض أو الأعراض غير الطبيعية.

وشددت على أهمية توفير الظروف الملائمة لإيواء الاضحية قبل يوم العيد، من حيث النظافة والتهوية وتوفير الماء والعلف الكافيين، مع تجنّب إرهاقها أو تعريضها لأشعة الشمس المباشرة.
الأربعاء 27 ماي 2026 | 10 ذو الحجة 1447
