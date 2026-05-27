المجبري واللومي والمستوري يلتحقون بتربص المنتخب التونسي استعدادا لمونديال 2026

وديتان أمام النمسا وبلجيكا



التحق كل من حنبعل المجبري وريان اللومي وحازم المستوري مساء أمس الثلاثاء بتربص المنتخب التونسي لكرة القدم بمدينة طبرقة، ضمن الاستعدادات للمشاركة في كأس العالم 2026.وأوضحت الصفحة الرسمية للمنتخب التونسي أن لاعب نيس علي العابدي سيلتحق بمقر التربص لاحقا مساء اليوم الأربعاء، ليكتمل بذلك نصاب اللاعبين الموضوعين على ذمة الإطار الفني.كما أعلنت الصفحة الرسمية للمنتخب أنه تقرر فتح الحصة التدريبية ليوم الخميس 28 ماي أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، بداية من الساعة الخامسة مساء بملعب تمارين فندق «لاسيغال» بمدينة طبرقة، لإجراء لقاءات وتصريحات مع اللاعبين.ويخوض المنتخب التونسي مباراتين وديتين استعدادا للمونديال، حيث يواجه منتخب النمسا لكرة القدم يوم 1 جوان المقبل، ثم منتخب بلجيكا لكرة القدم يوم 6 جوان 2026.وسيشارك منتخب «نسور قرطاج» في نهائيات كأس العالم ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات:* منتخب السويد لكرة القدم* منتخب اليابان لكرة القدم* منتخب هولندا لكرة القدمومن المقرر أن يواجه المنتخب التونسي السويد يوم 15 جوان، ثم اليابان يوم 21 جوان، قبل مواجهة هولندا يوم 26 جوان 2026.