حرفي في اختصاص الخزف التقليدي من ولاية المنستير يحصل على الجائزة الوطنية لاحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قرار مؤرخ في 26 ماي 2026، باسناد الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية بعنوان سنة 2025، إلى فراس العابد، الحرفي في اختصاص الخزف التقليدي.وفراس العابد هو باعث شاب اصيل منطقة القلالات من معتمدية المكنين (ولاية المنستير) حصل على الجائزة الأولى على المستوى الوطني من بين اكثر من 70 مشارك في مسابقة احسن مشروع للباعثين الجدد التي انتظمت بمناسبة الصالون الوطني للابتكار في الصناعات التقليدية بقصر المعارض بالكرم خلال شهر أفريل 2026.وهي أول مشاركة له في معرض وطني في مجال الصناعات التقليدية.والمتوج وهو من خريحي المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة كان قد انطلق في نشاطه في اختصاص الفخار و النحت على الطين سنة 2025.