JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:16 Tunis

بطولة اسبانيا: ريال مدريد يحدد 7 جوان القادم موعدا للجلسة العامة الانتخابية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/Real-Madrid-crest.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 27 Mai 2026 - 16:09 قراءة: 0 د, 42 ث
      
حدد نادي ريال مدريد موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجمع بين الرئيس الحالي فلورنتينو بيريس ورجل الأعمال إنريكي ريكيلمي، وذلك في 7 جوان المقبل، وفق ما أعلن النادي مساء الثلاثاء.
وسيجرى الاقتراع، الذي صادقت عليه اللجنة الانتخابية، في "سيوداد ريال مدريد" بمجمع النادي في فالدبيباس بضواحي العاصمة الإسبانية مدريد، مع إمكانية مشاركة نحو 100 ألف من أعضاء النادي في عملية التصويت، بما في ذلك عبر المراسلة.
ويأتي هذا الاستحقاق بعد سنوات من رئاسة بيريس للنادي الملكي، الذي تولى المنصب في فترات متعددة منذ سنة 2000، قبل أن يعاد انتخابه في أكثر من مناسبة دون منافسة قوية.

وكان بيريس قد دعي إلى انتخابات مبكرة عقب موسمين متتاليين دون ألقاب كبرى، أنهى خلالهما ريال مدريد البطولة الإسبانية في المركز الثاني وخرج من ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا.
في المقابل، يعد ريكيلمي أول منافس بارز يواجه الرئيس الحالي في هذا السباق الانتخابي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330059

babnet

كل الأخبار...

17:16 - فانس يتساءل عن "أخلاقية" الحرب مع إيران: مفاهيمي المسيحية تجعلني أشكك في شرعية هذه الحرب
17:09 - كأس العالم 2026: بوكيتينو يكشف عن اللائحة النهائية للاعبي منتخب الولايات المتحدة
17:02 - تقرير أمريكي: حرب إيران استنزفت مخزون واشنطن من الصواريخ المتطورة وفتحت "نافذة ضعف" أمام الصين
16:52 - المطبخ التونسي في قلب لقاء ثقافي بروما لتعزيز التقارب بين تونس وإيطاليا
16:37 - الإدارة العامة للإداءات: يوم 29 ماي 2026آخر اجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد
16:24 - الجيش الإسرائيلي يبدأ هجوما واسعا على مدينة صور اللبنانية
16:21 - عيد.. رغم كل الظروف
16:09 - بطولة اسبانيا: ريال مدريد يحدد 7 جوان القادم موعدا للجلسة العامة الانتخابية
15:37 - كاس العالم 2026 :واشنطن تستضيف "منطقة للمشجعين" احتفاء بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة
15:05 - حرفي في اختصاص الخزف التقليدي من ولاية المنستير يحصل على الجائزة الوطنية لاحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 27 ماي 2026 | 10 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:16
19:31
16:07
12:23
05:04
03:17
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet29°
28° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-17
31°-19
31°-21
30°-19
30°-20
  • Avoirs en devises 25488,1
  • (26/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39467 DT
  • (26/05)
  • 1 $ = 2,89610 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/05)     1043,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/05)   29434 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No