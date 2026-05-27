بطولة اسبانيا: ريال مدريد يحدد 7 جوان القادم موعدا للجلسة العامة الانتخابية

حدد نادي ريال مدريد موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجمع بين الرئيس الحالي فلورنتينو بيريس ورجل الأعمال إنريكي ريكيلمي، وذلك في 7 جوان المقبل، وفق ما أعلن النادي مساء الثلاثاء.وسيجرى الاقتراع، الذي صادقت عليه اللجنة الانتخابية، في "سيوداد ريال مدريد" بمجمع النادي في فالدبيباس بضواحي العاصمة الإسبانية مدريد، مع إمكانية مشاركة نحو 100 ألف من أعضاء النادي في عملية التصويت، بما في ذلك عبر المراسلة.ويأتي هذا الاستحقاق بعد سنوات من رئاسة بيريس للنادي الملكي، الذي تولى المنصب في فترات متعددة منذ سنة 2000، قبل أن يعاد انتخابه في أكثر من مناسبة دون منافسة قوية.وكان بيريس قد دعي إلى انتخابات مبكرة عقب موسمين متتاليين دون ألقاب كبرى، أنهى خلالهما ريال مدريد البطولة الإسبانية في المركز الثاني وخرج من ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا.في المقابل، يعد ريكيلمي أول منافس بارز يواجه الرئيس الحالي في هذا السباق الانتخابي.