المطبخ التونسي في قلب لقاء ثقافي بروما لتعزيز التقارب بين تونس وإيطاليا

المطبخ جسر للحوار الثقافي



الترويج للسياحة والمنتوج التونسي



نظّمت قنصلية الجمهورية التونسية بروما، بالتعاون مع بلدية روما، لقاءا ثقافيا بقصر Palazzo Valentini خُصّص لفن الطهي التونسي ودوره في تعزيز التقارب الثقافي والإنساني بين تونس وإيطاليا.وشهد اللقاء حضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والسياحي وأصدقاء تونس، حيث تم التطرق إلى أهمية التمور والهريسة التونسية، خاصة وأن الهريسة التونسية مدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي اللامادي.كما تم إبراز دور المطبخ التونسي في التعريف بالثقافة والسياحة التونسية.وأكد قنصل تونس بروما مروان الكبلوطي أن فنون الطهي تمثل «ذاكرة الشعوب وجسرا للتبادل الحضاري»، مشيدا باندماج الجالية التونسية في المجتمع الإيطالي مع حفاظها على هويتها الثقافية.من جانبها، شددت المستشارة البلدية للسياسات الاجتماعية والثقافة Tiziana Bolghini على أهمية المطبخ كوسيلة للحوار بين الثقافات وتعزيز الاندماج والتعايش، معتبرة أن مثل هذه المبادرات تدعم مشاركة المجتمعات ذات الخلفيات المهاجرة داخل المجتمع الإيطالي.وتضمّن اللقاء عرضا حول المسالك السياحية الغذائية في تونس قدّمه المختص التونسي في المجال السياحي سامي بن حميدة.كما استعرضت رئيسة منظمة Slow Food Roma Francesca Rocchi فوائد التمور كبديل صحي للسكريات، في حين قدّم الطباخ التونسي منير الشاوش نبذة عن خصائص المطبخ التونسي وتجربة إدماجه في العادات الغذائية الإيطالية.واختُتم اللقاء بتنظيم حصة تذوق لأطباق تونسية تقليدية نالت إعجاب الحاضرين، حيث عبّر عدد منهم عن رغبتهم في زيارة تونس واكتشاف موروثها الثقافي والسياحي.