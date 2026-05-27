JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:16 Tunis

المطبخ التونسي في قلب لقاء ثقافي بروما لتعزيز التقارب بين تونس وإيطاليا

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a171425aa2d90.77912548_gphojlkenqimf.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 27 Mai 2026 - 16:52 قراءة: 1 د, 6 ث
      
نظّمت قنصلية الجمهورية التونسية بروما، بالتعاون مع بلدية روما، لقاءا ثقافيا بقصر Palazzo Valentini خُصّص لفن الطهي التونسي ودوره في تعزيز التقارب الثقافي والإنساني بين تونس وإيطاليا.

وشهد اللقاء حضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والسياحي وأصدقاء تونس، حيث تم التطرق إلى أهمية التمور والهريسة التونسية، خاصة وأن الهريسة التونسية مدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي اللامادي.


كما تم إبراز دور المطبخ التونسي في التعريف بالثقافة والسياحة التونسية.


المطبخ جسر للحوار الثقافي

وأكد قنصل تونس بروما مروان الكبلوطي أن فنون الطهي تمثل «ذاكرة الشعوب وجسرا للتبادل الحضاري»، مشيدا باندماج الجالية التونسية في المجتمع الإيطالي مع حفاظها على هويتها الثقافية.

من جانبها، شددت المستشارة البلدية للسياسات الاجتماعية والثقافة Tiziana Bolghini على أهمية المطبخ كوسيلة للحوار بين الثقافات وتعزيز الاندماج والتعايش، معتبرة أن مثل هذه المبادرات تدعم مشاركة المجتمعات ذات الخلفيات المهاجرة داخل المجتمع الإيطالي.

الترويج للسياحة والمنتوج التونسي

وتضمّن اللقاء عرضا حول المسالك السياحية الغذائية في تونس قدّمه المختص التونسي في المجال السياحي سامي بن حميدة.

كما استعرضت رئيسة منظمة Slow Food Roma Francesca Rocchi فوائد التمور كبديل صحي للسكريات، في حين قدّم الطباخ التونسي منير الشاوش نبذة عن خصائص المطبخ التونسي وتجربة إدماجه في العادات الغذائية الإيطالية.

واختُتم اللقاء بتنظيم حصة تذوق لأطباق تونسية تقليدية نالت إعجاب الحاضرين، حيث عبّر عدد منهم عن رغبتهم في زيارة تونس واكتشاف موروثها الثقافي والسياحي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330065

babnet

كل الأخبار...

17:16 - فانس يتساءل عن "أخلاقية" الحرب مع إيران: مفاهيمي المسيحية تجعلني أشكك في شرعية هذه الحرب
17:09 - كأس العالم 2026: بوكيتينو يكشف عن اللائحة النهائية للاعبي منتخب الولايات المتحدة
17:02 - تقرير أمريكي: حرب إيران استنزفت مخزون واشنطن من الصواريخ المتطورة وفتحت "نافذة ضعف" أمام الصين
16:52 - المطبخ التونسي في قلب لقاء ثقافي بروما لتعزيز التقارب بين تونس وإيطاليا
16:37 - الإدارة العامة للإداءات: يوم 29 ماي 2026آخر اجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد
16:24 - الجيش الإسرائيلي يبدأ هجوما واسعا على مدينة صور اللبنانية
16:21 - عيد.. رغم كل الظروف
16:09 - بطولة اسبانيا: ريال مدريد يحدد 7 جوان القادم موعدا للجلسة العامة الانتخابية
15:37 - كاس العالم 2026 :واشنطن تستضيف "منطقة للمشجعين" احتفاء بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة
15:05 - حرفي في اختصاص الخزف التقليدي من ولاية المنستير يحصل على الجائزة الوطنية لاحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 27 ماي 2026 | 10 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:16
19:31
16:07
12:23
05:04
03:17
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet29°
28° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-17
31°-19
31°-21
30°-19
30°-20
  • Avoirs en devises 25488,1
  • (26/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39467 DT
  • (26/05)
  • 1 $ = 2,89610 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/05)     1043,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/05)   29434 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No