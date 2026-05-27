كأس العالم 2026: بوكيتينو يكشف عن اللائحة النهائية للاعبي منتخب الولايات المتحدة

Publié le Mercredi 27 Mai 2026 - 17:09
      
كشف مدرب منتخب الولايات المتحدة، ماوريسيو بوكيتينو،مساء الثلاثاء، عن قائمة من 26 لاعبا تمت دعوتهم لخوض منافسات كأس العالم 2026، والتي ستقام في الفترة من 11 جوان إلى 19 جويلية المقبلين في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويعد غياب لاعب خط وسط ليون، تانر تيسمان (24 سنة)، والذي شارك أساسيا في 22 مباراة في البطولة الفرنسية هذا الموسم، المفاجأة الوحيدة في قائمة ضمت كلا من كريستيان بوليسيتش (إي سي ميلان)، وويستون ماكيني (جوفنتوس)، والظهير الأيمن لمرسيليا تيموتي وياه.

كما جدد بوكيتينو ثقته في جيوفاني رينا (بوروسيا مونشنغلادباخ)، بعدما كانت الشكوك تحوم حول استبعاده نهائيا من منتخب الولايات المتحدة بسبب سلوكه في التدريبات أثناء كأس العالم 2022 في قطر.
وسيخوض منتخب الولايات المتحدة آخر مباراتين تحضيريتين، ضد كل من السنغال في شارلوت يوم 31 ماي الجاري، وألمانيا في شيكاغو يوم 6 جوان القادم، قبل الالتحاق بالتربص التدريبي الرئيسي في إيرفين بولاية كاليفورنيا.
وقد أوقعت القرعة، المنتخب الأمريكي في المجموعة الرابعة، حيث سيواجه باراغواي في 12 جوان في لوس أنجلوس، وأستراليا في 19 جوان في سياتل، ليعود إلى لوس أنجلوس حيث سيواجه تركيا في 25 جوان 2026.

في ما يلي لائحة الـ26 لاعبا الذين تم استدعاؤهم:
حراس المرمى (3): مات فريس (نيويورك سيتي)، مات تيرنر (نيو إنغلاند)، كريس برادي (شيكاغو).
الدفاع (10): كريس ريتشاردز (كريستال بالاس/إنقلتراا)، تيم ريم (شارلوت)، مارك مكنزي (تولوز/فرنسا)، أوستون تروستي (سيلتيك غلاسكو/أسكتلندا)، مايلز روبنسون (سينسيناتي)، أنتوني روبنسون (فولهام/إنقلتراا)، سيرجيو ديست (بي إس في آيندهوفن/هولندا)، أليكس فريمان (فياريال/إسبانيا)، جو سكالي (بوروسيا مونشنغلادباخ/ألمانيا)، ماكس أرفستين (كولومبوس).
وسط الميدان (10): تايلر أدامز (بورنموث/إنقلترا)، ويستون ماكيني (جوفنتوس تورينو/إيطاليا)، كريستيان رولدان (سياتل)، سيباستيان بيرهالتر (فانكوفر/كندا)، كريستيان بوليسيتش (إي سي ميلان/إيطاليا)، تيموتي وياه (مرسيليا/فرنسا)، ماليك تيلمان (ليفركوزن/ألمانيا)، جيوفاني رينا (بوروسيا مونشنغلادباخ/ألمانيا)، بريندن آرونسون (ليدز/إنقلترا)، أليخاندرو زينديخاس (كلوب أمريكا/المكسيك).
الهجوم (3): فولارين بالوغون (موناكو/فرنسا)، ريكاردو بيبي (بي إس في آيندهوفن/هولندا)، حاجي رايت (كوفنتري/إنقلترا).


