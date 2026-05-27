فانس يتساءل عن "أخلاقية" الحرب مع إيران: مفاهيمي المسيحية تجعلني أشكك في شرعية هذه الحرب
أقرّ نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، في مقابلة مع شبكة NBC News التلفزيونية، بأنه يتساءل عما إذا كان شنّ عملية عسكرية أمريكية ضد إيران أمرا مبررا.
ووفقا لنائب الرئيس الأمريكي، تمت صياغة طريقة تفكيره طوال فترة الصراع تحت تأثير قناعاته الدينية؛ وأشار إلى أن "المفهوم المسيحي للحرب العادلة يفرض على القادة طرح أسئلة غاية في الصعوبة حول ما إذا كانت تلك الحرب مبررة أم لا".
وقال فانس: "لكن في أفضل الأحوال، هذا يدفعنا لطرح الأسئلة الصحيحة. لذلك، أجدني أتساءل باستمرار: هل هذا مبرر؟ هل هذا أخلاقي؟ هل هذا هو التصرف الصحيح؟.. وبكل تأكيد، فإن هذا يضع قيودا على قرارات القادة السياسيين، وهو تماما ما ينبغي أن يكون".
كما أعرب فانس عن أمله في أن توافق إيران، على عدم تطوير أسلحة نووية، وذلك في إطار اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة.
يوم الاثنين الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مؤقت مع الجمهورية الإسلامية بشأن القضية النووية.
وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت سابقا، أن الاتفاق الإطاري، الذي لم يُقرّه الجانب الإيراني بعد، ينص على أن تتخلى طهران عن مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب. إلا أن الجمهورية الإسلامية نفسها نفت أي رغبة في تسليم اليورانيوم.
وأعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الأحد أن الجانبين قد أوشكا على وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات، وأنهما سيعلنان عنها قريبا. ووفقا لتقارير إعلامية، قد يوقعان مذكرة تفاهم قريبا. وتتضمن المذكرة التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، وقد ترفع الولايات المتحدة الحصار المفروض على موانئ إيران.
وأفادت الأنباء بأن البيت الأبيض سيرفع بعض العقوبات، ما يسمح لإيران ببيع النفط بحرية. كما أن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة رفع تجميد الأصول الإيرانية في غضون 60 يوما من عقد الاتفاق النهائي.
