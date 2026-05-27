تعيين حسام بن ساسي حكما للمباراة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة الثانية

Publié le Mercredi 27 Mai 2026 - 20:03
      
أعلنت الادارة الوطنية للتحكيم، التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الأربعاء عن تعيين حسام بن ساسي حكما للمباراة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية التي ستجمع بعد غد الجمعة بملعب مصطفى بن جنات انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر التقدم الرياضي بساقية الدائر والأمل الرياضي بحمام سوسة.
وسيساعد بن ساسي، في ادارة اللقاء، كل من محمد أمين مانسي كمساعد أول ومحمد علي الدرويش كمساعد ثان وأنور العكروتي كحكم رابع.
يذكر أنّ تقدم ساقية الدائر وأمل حمام سوسة ضمنا صعودهما الى الرابطة المحترفة الأولى للموسم القادم في حين انحصر المقعد الثالث بين نادي حمام الانف والملعب القابسي اللذين سيتواجهان يوم السبت بأولمبي سوسة في نهائي ملحق الصعود.

ر/سمس
 
