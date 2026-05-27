JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:20 Tunis

"تبنى شاطئا" مبادرة بيئية تحظى بدعم الصندوق العالمي للطبيعة من أجل شواطئ نظيفة ومستديمة

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a1742651a2002.52141331_nihqkpfoegmjl.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 27 Mai 2026 - 20:05 قراءة: 0 د, 57 ث
      
تحظى المبادرة البيئية "تبنى شاطئ" بدعم الصندوق العالمي للطبيعة، في إطار الإلتزام طويل الأمد الرامي إلى ضمان شواطئ نظيفة ومستديمة للجميع.

وتهدف المبادرة، وفق بلاغ صادر عن الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا، إلى تمكين الفرق المحلية والمجموعات المتطوعة من تولّي مسؤولية رعاية وحماية أجزاء محددة من الساحل بشكل دوري.


وتتمثل الفوائد البيئية لهذه المبادرة، في مكافحة التلوث عبر الحد من تسرب البلاستيك والنفايات إلى أعماق البحر وحماية الكائنات من خلال توفير بيئة آمنة للسلاحف البحرية والأسماك، التي تتخذ من الشواطئ والرمال مأوى لها، إضافة إلى تعزيز صمود السواحل عن طريق الحفاظ على النباتات الساحلية والرمال، مما يساعد في مواجهة انجراف التربة وتغير المناخ.


وتبرز الفوائد الإجتماعية، في تحويل الشواطئ إلى فضاءات نظيفة وصحيّة تتيح للمواطنين فرصة الإستمتاع بالطبيعة، مع تعزيز روح الجماعة وترسيخ قيم التعاون والمسؤولية بين أفراد المجتمع والفرق المحلية.

وتكمن الفوائد الصحية والبدنية في تنظيف الشواطئ إذ يتطلب نشاطًا حركيا مستمرا من خلال المشي والإنحناء والحركة، مما يعزز قوّة الجسم، إلى جانب تحدي الخطوات من خلال جلسة تنظيف واحدة و التي قد تصل إلى آلاف الخطوات في الهواء الطلق، دون التغافل عن ضمان الصحة النفسية بالعمل الميداني وسط الطبيعة مما يساعد على تقليل التوتر ورفع مستويات الطاقة الإيجابية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330076

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 27 ماي 2026 | 10 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:16
19:31
16:07
12:23
05:04
03:17
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet30°
22° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-17
32°-19
31°-20
30°-19
30°-20
  • Avoirs en devises 25488,1
  • (26/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39467 DT
  • (26/05)
  • 1 $ = 2,89610 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/05)     1043,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/05)   29434 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No