"تبنى شاطئا" مبادرة بيئية تحظى بدعم الصندوق العالمي للطبيعة من أجل شواطئ نظيفة ومستديمة

تحظى المبادرة البيئية "تبنى شاطئ" بدعم الصندوق العالمي للطبيعة، في إطار الإلتزام طويل الأمد الرامي إلى ضمان شواطئ نظيفة ومستديمة للجميع.وتهدف المبادرة، وفق بلاغ صادر عن الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا، إلى تمكين الفرق المحلية والمجموعات المتطوعة من تولّي مسؤولية رعاية وحماية أجزاء محددة من الساحل بشكل دوري.وتتمثل الفوائد البيئية لهذه المبادرة، في مكافحة التلوث عبر الحد من تسرب البلاستيك والنفايات إلى أعماق البحر وحماية الكائنات من خلال توفير بيئة آمنة للسلاحف البحرية والأسماك، التي تتخذ من الشواطئ والرمال مأوى لها، إضافة إلى تعزيز صمود السواحل عن طريق الحفاظ على النباتات الساحلية والرمال، مما يساعد في مواجهة انجراف التربة وتغير المناخ.وتبرز الفوائد الإجتماعية، في تحويل الشواطئ إلى فضاءات نظيفة وصحيّة تتيح للمواطنين فرصة الإستمتاع بالطبيعة، مع تعزيز روح الجماعة وترسيخ قيم التعاون والمسؤولية بين أفراد المجتمع والفرق المحلية.وتكمن الفوائد الصحية والبدنية في تنظيف الشواطئ إذ يتطلب نشاطًا حركيا مستمرا من خلال المشي والإنحناء والحركة، مما يعزز قوّة الجسم، إلى جانب تحدي الخطوات من خلال جلسة تنظيف واحدة و التي قد تصل إلى آلاف الخطوات في الهواء الطلق، دون التغافل عن ضمان الصحة النفسية بالعمل الميداني وسط الطبيعة مما يساعد على تقليل التوتر ورفع مستويات الطاقة الإيجابية.