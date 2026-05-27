ترامب: لسنا راضين بعد عن الاتفاق مع إيران ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي

Publié le Mercredi 27 Mai 2026 - 20:20
      
أكد دونالد ترامب، الأربعاء، أن إيران «ترغب بشدة» في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن واشنطن «ليست راضية عنه بعد».

وقال ترامب خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض:

«إيران عازمة للغاية وترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق... نحن غير راضين عن الاتفاق، لكننا سنكون راضين. إما أن نصل إلى ذلك أو سنضطر إلى إنهاء المهمة».

وجدد الرئيس الأمريكي تأكيده أن إيران «لا يمكن أن تحصل على السلاح النووي».


مضيق هرمز في صلب المفاوضات

وأوضح ترامب أن الاتفاق الإطاري المطروح مع إيران يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري أمام حركة الملاحة التجارية، مشددا على أن الصفقة «يجب أن تكون مثالية».

وفي مقابلة مع PBS News، أكد ترامب أن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب.

البيت الأبيض ينفي وثيقة إيرانية

وفي السياق ذاته، نفى البيت الأبيض صحة ما بثه التلفزيون الإيراني الرسمي بشأن وجود مسودة أولية وغير رسمية لمذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، واصفا الوثيقة بأنها «مختلقة بالكامل».

وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن حصوله على مسودة إطار عمل أولي تنص، بحسبه، على عودة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر.

مفاوضات بوساطة باكستانية

وتأتي هذه التطورات في ظل محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران انطلقت عقب الحرب التي اندلعت في فيفري الماضي، وسط اضطلاع باكستان بدور الوسيط الرئيسي بين الطرفين.

وكان التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل قد أدى إلى تبادل هجمات صاروخية وطائرات مسيرة، ما تسبب في اضطراب حركة الشحن بمنطقة الخليج ودفع الولايات المتحدة إلى التدخل العسكري، وسط مخاوف من اتساع رقعة النزاع إقليميا.
