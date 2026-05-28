وكالة الأنباء الكويتية: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية

أفادت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس، بأن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.وأعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.يأتي ذلك، فيما أفادت وكالة "رويترز" فجر اليوم الخميس، بأن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة على موقع عسكري إيراني شكل "تهديدا" للقوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤول أمريكي، أن الجيش الأمريكي اعترض وأسقط أيضا عددا من المسيرات الإيرانية التي "شكلت تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة البحرية التجارية".