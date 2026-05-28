افتتاح موسم الحصاد بولاية زغوان يوم 1جوان القادم

أعلمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان كافة الفلاحين والمجمعين بزغوان وفق بلاغ صادر عنها، انه تقرر افتتاح موسم الحصاد وقبول وتجميع الحبوب بمراكز التجميع بالجهة المصادق عليها لموسم 2025-2026 يوم 1 جوان القادم بالنسبة للشعير والتريتيكال ،والقمح الصلب والقمح اللين يوم 8 جوانواتخذت المندوبية الجهوية هذا القرار اثر القيام بعملية قيس نسبة رطوبة مختلف انواع الحبوب بمناطق الانتاج بالولاية ، واثر جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 22 ماي الجاري بمقر الولاية حول الاستعداد لموسم الحصاد والتجميعيشار الى ان جلسة العمل خصصت لضبط الاستعدادات اللوجستية والإجراءات الكفيلة بتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية من مخاطر الحرائق