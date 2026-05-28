JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 07:22 Tunis

افتتاح موسم الحصاد بولاية زغوان يوم 1جوان القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6227013b698552.37243414_moknhgiflepjq.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 28 Mai 2026 - 07:22 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أعلمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان كافة الفلاحين والمجمعين بزغوان وفق بلاغ صادر عنها، انه تقرر افتتاح موسم الحصاد وقبول وتجميع الحبوب بمراكز التجميع بالجهة المصادق عليها لموسم 2025-2026 يوم 1 جوان القادم بالنسبة للشعير والتريتيكال ،والقمح الصلب والقمح اللين يوم 8 جوان
واتخذت المندوبية الجهوية هذا القرار اثر القيام بعملية قيس نسبة رطوبة مختلف انواع الحبوب بمناطق الانتاج بالولاية ، واثر جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 22 ماي الجاري بمقر الولاية حول الاستعداد لموسم الحصاد والتجميع
يشار الى ان جلسة العمل خصصت لضبط الاستعدادات اللوجستية والإجراءات الكفيلة بتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية من مخاطر الحرائق

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330086

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 28 ماي 2026 | 11 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:17
19:32
16:07
12:24
05:03
03:16
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet31°
22° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-20
30°-20
30°-20
30°-19
32°-21
  • Avoirs en devises 25488,1
  • (26/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39467 DT
  • (26/05)
  • 1 $ = 2,89610 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/05)     1043,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/05)   29434 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No