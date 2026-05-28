وزير الشؤون الدينية يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي

تحادث وزير الشؤون الدينية ، رئيس مكتب حجاج تونس، أحمد البوهالي، مساء الاثنين الماضي، مع وزير الحج و العمرة في المملكة العربية السعودية بمقرّ وزارته في مكة المكرّمة.وسلّم الوزير، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الدينية الأربعاء ، رسالة خطّية من رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.وأشاد رئيس مكتب حجاج تونس خلال اللقاء بنجاح المملكة في تنظيم موسم الحج مثنيا على التطوّر المتواصل والملموس في تأمين أداء هذه الشعيرة.كما تم التطرّق إلى عمق العلاقات التونسية السعودية يإشراف قيادتي البلدين .وتبادل الوزيران الحديث بخصوص المسائل التنظيمية للحج حيث أعرب الوزير السعودي عن تقديره لعمل مكتب شؤون حجّاج تونس وحسن التنسيق معهم وتقديره للحجيج التونسيين لما لمسه فيهم من انضباط والتزام.