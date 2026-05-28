JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 07:22 Tunis

وزير الشؤون الدينية يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a17b2432b8ae7.81948088_lmjeknfpgiqoh.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 28 Mai 2026 - 07:09 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تحادث وزير الشؤون الدينية ، رئيس مكتب حجاج تونس، أحمد البوهالي، مساء الاثنين الماضي، مع وزير الحج و العمرة في المملكة العربية السعودية بمقرّ وزارته في مكة المكرّمة.

وسلّم الوزير، حسب ما جاء في بلاغ  لوزارة الشؤون الدينية الأربعاء ، رسالة خطّية من رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأشاد رئيس مكتب حجاج تونس خلال اللقاء بنجاح المملكة في تنظيم موسم الحج  مثنيا على التطوّر المتواصل والملموس في تأمين أداء هذه الشعيرة.
كما تم التطرّق إلى عمق العلاقات التونسية السعودية يإشراف قيادتي البلدين . 


وتبادل الوزيران الحديث بخصوص المسائل التنظيمية للحج حيث أعرب الوزير السعودي عن تقديره  لعمل مكتب شؤون حجّاج تونس وحسن التنسيق معهم وتقديره للحجيج التونسيين لما لمسه فيهم من انضباط والتزام.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330085

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 28 ماي 2026 | 11 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:17
19:32
16:07
12:24
05:03
03:16
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet31°
22° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-20
30°-20
30°-20
30°-19
32°-21
  • Avoirs en devises 25488,1
  • (26/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39467 DT
  • (26/05)
  • 1 $ = 2,89610 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/05)     1043,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/05)   29434 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No