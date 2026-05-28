استقرار الأسعار بسوق بئر القصعة قبل عيد الأضحى

وفرة في الخضر واستقرار في الأسعار



وفرة في الغلال الموسمية



تحسن في عرض المواد المرتبطة بالعيد



56 طنا من الأسماك في جناح البيع



سجلت السوق ذات المصلحة الوطنية بـبئر القصعة خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى انتعاشة ملحوظة في نسق التزويد ووفرة هامة في مختلف أصناف الخضر والغلال، بالتزامن مع ارتفاع الطلب والاستهلاك العائلي خلال هذه المناسبة.وأفادت بيانات صادرة عن الشركة التونسية لأسواق الجملة يوم 26 ماي 2026 بأن الحركية التجارية بالسوق شهدت ارتفاعا واضحا مع توافد يومي مكثف لتجار التفصيل، في حين حافظت أسعار البيع بالجملة لمعظم المنتجات على استقرارها رغم تصاعد الطلب.وشهدت السوق تزويدا هاما بعدد من المواد الأساسية، من بينها:* الطماطم: بين 118 و132 طنا بأسعار تراوحت بينللكلغ.* الفلفل الحار: بين 163 و170 طنا بأسعار بين* الفلفل الحلو: بين 22 و36 طنا بأسعار بين* البطاطا: بين 125 و148 طنا بأسعار تراوحت بين* البصل الجاف: بين 158 و205 أطنان بأسعار مستقرة بين* البصل الربعي: بين 50 و70 طنا بأسعار بين* الخيار (الفقوس): بين 85 و115 طنا بأسعار تراوحت بين* الفول: بين 25 و30 طنا بأسعار بينكما سجلت الغلال الموسمية حضورا هاما بالسوق، من أبرزها:* المشمش: بين 196 و200 طن بأسعار بين* الدلاع: بين 72 و110 أطنان بأسعار تراوحت بين* خوخ بوطبقة: بين 75 و80 طنا بأسعار بين* الفراولو: بين 55 و65 طنا بأسعار تراوحت بين* التفاح: بين 7 و13 طنا بأسعار بين* الخوخ: بين 55 و60 طنا بأسعار تراوحت بين* البطيخ: بين 47 و50 طنا بأسعار بين* البوصاع: بين 24 و28 طنا بأسعار تراوحت بينوسجلت المواد التي يكثر الإقبال عليها خلال عيد الأضحى تحسنا واضحا مقارنة بالسنة الماضية، خاصة الخضر الورقية والليمون.وبلغت كميات البقدونس المعروضة بين 50 و70 طنا، مع تراجع في الأسعار إلى ما بينللكلغ.كما شهد عرض الليمون تحسنا، حيث تراوحت الكميات بين 63 و75 طنا، بأسعار بينللكلغ.وفي قطاع الصيد البحري، استقبل جناح بيع الأسماك بالسوق حوالي 56 طنا من المنتجات البحرية، بينها أكثر من 16 طنا من السمك الأزرق.وتصدرت السردينة قائمة الكميات المعروضة بـ11.656 طنا بمعدل سعر بلغللكلغ، إلى جانب أصناف أخرى مثل:* الغزال:للكلغ.* الشورو:للكلغ.* البوقا:للكلغ.كما أعلنت إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستستأنف نشاطها الاعتيادي وتفتح أبوابها مجددا مساء الخميس 28 ماي 2026 بداية من الساعة السابعة والنصف مساء.