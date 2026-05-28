استقرار الأسعار بسوق بئر القصعة قبل عيد الأضحى
سجلت السوق ذات المصلحة الوطنية بـبئر القصعة خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى انتعاشة ملحوظة في نسق التزويد ووفرة هامة في مختلف أصناف الخضر والغلال، بالتزامن مع ارتفاع الطلب والاستهلاك العائلي خلال هذه المناسبة.
وأفادت بيانات صادرة عن الشركة التونسية لأسواق الجملة يوم 26 ماي 2026 بأن الحركية التجارية بالسوق شهدت ارتفاعا واضحا مع توافد يومي مكثف لتجار التفصيل، في حين حافظت أسعار البيع بالجملة لمعظم المنتجات على استقرارها رغم تصاعد الطلب.
وفرة في الخضر واستقرار في الأسعاروشهدت السوق تزويدا هاما بعدد من المواد الأساسية، من بينها:
* الطماطم: بين 118 و132 طنا بأسعار تراوحت بين 2396 و2814 مليما للكلغ.
* الفلفل الحار: بين 163 و170 طنا بأسعار بين 1878 و2082 مليما.
* الفلفل الحلو: بين 22 و36 طنا بأسعار بين 2221 و2773 مليما.
* البطاطا: بين 125 و148 طنا بأسعار تراوحت بين 1290 و1425 مليما.
* البصل الجاف: بين 158 و205 أطنان بأسعار مستقرة بين 1267 و1276 مليما.
* البصل الربعي: بين 50 و70 طنا بأسعار بين 1161 و1238 مليما.
* الخيار (الفقوس): بين 85 و115 طنا بأسعار تراوحت بين 963 و1858 مليما.
* الفول: بين 25 و30 طنا بأسعار بين 821 و900 مليما.
وفرة في الغلال الموسميةكما سجلت الغلال الموسمية حضورا هاما بالسوق، من أبرزها:
* المشمش: بين 196 و200 طن بأسعار بين 3107 و3513 مليما.
* الدلاع: بين 72 و110 أطنان بأسعار تراوحت بين 939 و3605 مليما.
* خوخ بوطبقة: بين 75 و80 طنا بأسعار بين 3421 و4072 مليما.
* الفراولو: بين 55 و65 طنا بأسعار تراوحت بين 4333 و4573 مليما.
* التفاح: بين 7 و13 طنا بأسعار بين 4559 و4836 مليما.
* الخوخ: بين 55 و60 طنا بأسعار تراوحت بين 2480 و2770 مليما.
* البطيخ: بين 47 و50 طنا بأسعار بين 1024 و3002 مليما.
* البوصاع: بين 24 و28 طنا بأسعار تراوحت بين 3291 و3870 مليما.
تحسن في عرض المواد المرتبطة بالعيدوسجلت المواد التي يكثر الإقبال عليها خلال عيد الأضحى تحسنا واضحا مقارنة بالسنة الماضية، خاصة الخضر الورقية والليمون.
وبلغت كميات البقدونس المعروضة بين 50 و70 طنا، مع تراجع في الأسعار إلى ما بين 963 و1052 مليما للكلغ.
كما شهد عرض الليمون تحسنا، حيث تراوحت الكميات بين 63 و75 طنا، بأسعار بين 2212 و2354 مليما للكلغ.
56 طنا من الأسماك في جناح البيعوفي قطاع الصيد البحري، استقبل جناح بيع الأسماك بالسوق حوالي 56 طنا من المنتجات البحرية، بينها أكثر من 16 طنا من السمك الأزرق.
وتصدرت السردينة قائمة الكميات المعروضة بـ11.656 طنا بمعدل سعر بلغ 5847 مليما للكلغ، إلى جانب أصناف أخرى مثل:
* الغزال: 16511 مليما للكلغ.
* الشورو: 5112 مليما للكلغ.
* البوقا: 5199 مليما للكلغ.
كما أعلنت إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستستأنف نشاطها الاعتيادي وتفتح أبوابها مجددا مساء الخميس 28 ماي 2026 بداية من الساعة السابعة والنصف مساء.
