نهائي المباراة الفاصلة للصعود الى الرابطة الاولى: فرج عبد اللاوي يدير لقاء الملعب القابسي و نادي حمام الانف

قررت الادارة الوطنية للتحكيم تعيين الحكم فرج عبد اللاوي لادارة المباراة النهائية الفاصلة (الباراج) للصعود الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستجمع الملعب القابسي و نادي حمام الانف يوم السبت 30 ماي الجاري بداية من الساعة الرابعة زوالا (س16) بالملعب الاولمبي بسوسة.وسيساعد عبد اللاوي في ادارة المباراة كل من مروان سعد و ايمن اسماعيل.وسيكون امير الوصيف حكما لتقنية الفيديو المساعد (الفار) بمساعدة وسام بوغطاس.وتجدر الاشارة الى انه في صورة نهاية المباراة على نتيجة التعادل في توقيتها القانوني يقع اللجوء مباشرة الى ركلات الترجيح لتحديد الفائز منهما.وكان نادي حمام الانف بلغ المباراة الفاصلة المؤهلة للصعود اثر فوزه يوم الاثنين المنقضي على مستقبل القصرين بنتيجة 1-صفر في حين تاهل الملعب القابسي الى المباراة الفاصلة بعد انتصاره على اتحاد تطاوين بثنائية نظيفة.