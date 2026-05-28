JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 10:28 Tunis

نهائي كاس تونس: نضال بن لطيف يدير مباراة الترجي الرياضي و الترجي الجرجيسي يوم الاحد القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a17fb61852312.99785581_mfkghoqpljnie.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 28 Mai 2026 - 09:21 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قررت الادارة الوطنية للتحكيم تعيين الحكم نضال بن لطيف لادارة مباراة الدور النهائي لكاس تونس لكرة القدم موسم 2025-2026 التي ستجمع الترجي الرياضي التونسي بالترجي الجرجيسي يوم الاحد 31 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة زوالا (س16) بملعب حمادي العقربي برادس.
وسيساعد بن لطيف في ادارة المباراة كل من خليل الحساني و احمد الضويوي.
كما تقرر تعيين مجدي بلاغة حكما لتقنية الفيديو المساعد (الفار) بمساعدة حسني النائلي و عمر بريدع.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330088

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 28 ماي 2026 | 11 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:17
19:32
16:07
12:24
05:03
03:16
الرطــوبة:
% 28
Babnet
Babnet31°
30° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-19
31°-20
30°-20
30°-19
31°-20
  • Avoirs en devises 25488,1
  • (26/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39467 DT
  • (26/05)
  • 1 $ = 2,89610 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/05)     1043,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/05)   29434 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No