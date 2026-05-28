نهائي كاس تونس: نضال بن لطيف يدير مباراة الترجي الرياضي و الترجي الجرجيسي يوم الاحد القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a17fb61852312.99785581_mfkghoqpljnie.jpg>

قررت الادارة الوطنية للتحكيم تعيين الحكم نضال بن لطيف لادارة مباراة الدور النهائي لكاس تونس لكرة القدم موسم 2025-2026 التي ستجمع الترجي الرياضي التونسي بالترجي الجرجيسي يوم الاحد 31 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة زوالا (س16) بملعب حمادي العقربي برادس.

وسيساعد بن لطيف في ادارة المباراة كل من خليل الحساني و احمد الضويوي.

كما تقرر تعيين مجدي بلاغة حكما لتقنية الفيديو المساعد (الفار) بمساعدة حسني النائلي و عمر بريدع.