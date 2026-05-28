عمدة لندن يؤدي فريضة الحج

Publié le Jeudi 28 Mai 2026 - 10:09
      
أدى عمدة لندن، صادق خان، فريضة الحج في مكة المكرمة، واصفا الرحلة بأنها "تجربة مغيرة للحياة".

ونشر العمدة مقاطع فيديو وصورا على حسابه في "إنستغرام"، حيث أخبر متابعيه البالغ عددهم 212 ألف متابع أنه "يشعر حقا بالفخر والبركة لأنه أدى فريضة الحج".


وكان خان، الذي يبلغ راتبه السنوي كعمدة لندن حوالي 170 ألف جنيه إسترليني، غزير الثناء على الرحلة، حيث شارك تجربته عبر مقاطع فيديو وصور على الإنترنت. والتقط صورة وهو يبتسم والكعبة تظهر في الخلفية.



ووصف رحلته في قائلا: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير لجميع سكان لندن والعالم الذين يحتفلون بالعيد. الحج في جوهره يرمز إلى التواضع وتحسين الذات وإنسانيتنا الجماعية. الحمد لله، أشعر حقا بالفخر والبركة لأنني أديت فريضة الحج مع أكثر من 1.5 مليون مسلم من جميع أنحاء العالم".

وأشاد عمدة لندن بأداء فريضة الحج ووصفها بأنها تجربة "مغيرة للحياة" و"مُرضية"، مضيفا: "تقبل الله منا جميعا. من عائلتي إلى عائلاتكم، كل عام وأنتم بخير".

ويعد الحج السنوي، الذي يشارك فيه ما يصل إلى 1.7 مليون مسلم من جميع أنحاء العالم، أحد أركان الإسلام الخمسة، التي تتطلب من كل مسلم بالغ وقادر جسديا وماليا أداء الرحلة إلى مكة المكرمة مرة واحدة على الأقل في العمر.
