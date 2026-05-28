وزارة التربية تفتح باب الاطلاّع على أعداد المراقبة المستمرّة للمترشّحين للبكالوريا دورة 2026

Publié le Jeudi 28 Mai 2026 - 12:30
      
أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن فتح باب الاطّلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرّة لفائدة تلاميذ الأقسام النّهائيّة بالمعاهد العموميّة والخاصّة المترشّحين لاجتياز امتحان الباكالوريا دورة 2026، وذلك بداية من يوم 4 جوان إلى غاية 9 جوان 2026.

وأوضحت وزارة التربية، في بلاغ صادر عنها، أنّه بإمكان التّلاميذ المعنيّين، النّفاذ إلى المعطيات الخاصّة بهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على العنوان التّالي: www.edunet.tn، للاطّلاع على أعداد المراقبة المستمرة الراجعة لهم بالنظر.


وتشمل المعطيات المنشورة المعدّل السنوي ورمز السّيرة والمعدّل النّهائي في مادّة التّربية البدنية، إضافة إلى المعدّل النّهائي في الأشغال التّطبيقيّة لمادّة التّكنولوجيا.


ودعت وزارة التربية كافة المترشّحين إلى التّثبت من صحّة المعطيات المنشورة، مؤكّدة أنّه في صورة تسجيل أيّ خطإ، يمكن للتّلميذ سحب مطلب اعتراض من الموقع الإلكتروني وتسليمه إلى إدارة المعهد بالنّسبة إلى التّلاميذ المرسّمين بالمعاهد العموميّة والخاصّة.

وأكّدت الوزارة أنّ آخر أجل لإيداع مطالب الاعتراض حدّد بيوم 9 جوان 2026.
