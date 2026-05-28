السيجومي : القبض على بارونة بيع الخمور خلسة وحجز 5 الاف علبة جعة
اطاح أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بالسيجومي بامرأة تخصصت في التجارة الموازية للمشروبات الكحولية، حيث ضُبطت متلبسة بحيازة وتخزين كمية ضخمة بلغت 5 آلاف علبة جعة داخل مقر سكنها لبيعها خلسة في العيد .
باحالتها على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية 2 اصدرت في حقها بطاقة ايداع بالسجن كما قررت احالتها على المجلس الجناحي لمحاكمتها من اجل ما نسب إليها من تهم...
