السيجومي : القبض على بارونة بيع الخمور خلسة وحجز 5 الاف علبة جعة

اطاح أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بالسيجومي بامرأة تخصصت في التجارة الموازية للمشروبات الكحولية، حيث ضُبطت متلبسة بحيازة وتخزين كمية ضخمة بلغت 5 آلاف علبة جعة داخل مقر سكنها لبيعها خلسة في العيد .



باحالتها على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية 2 اصدرت في حقها بطاقة ايداع بالسجن كما قررت احالتها على المجلس الجناحي لمحاكمتها من اجل ما نسب إليها من تهم...