أكثر من 200 مراة عاملة في القطاع الفلاحي انتفعت بخدمات طبية خلال قافلة صحية بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد

Publié le Jeudi 28 Mai 2026 - 14:12
      
انتفعت أكثر من 200 مٍرأة عاملة في القطاع الفلاحي بخدمات طبية وشبه طبية متنوعة، خلال قافلة صحية انتظمت، مؤخرا، بالمدرسة الابتدائية الامل بمعتمدية مزونة من ولاية
سيدي بوزيد


وانتظمت هذه القافلة ببادرة من جمعية أصوات نساء بالشراكة مع الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري والجمعية التونسية لمكافحة الامراض المنقولة جنسيا والسيدا

وتهدف هذه المبادرة الى مزيد تعزيز الخدمات الصحية العمومية وتقريبها من النساء في المناطق الريفية والداخلية ضمانا لحقهن في الصحة والكرامة


يشار، الى أن جمعية اصوات نساء (Aswat Nissa) هي منظمة نسوية تونسية مستقلة غير حكومية، تأسست في سنة 2011. تعمل الجمعية على إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة وتعزيز المساواة والتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وتركز الجمعية في أنشطتها على إعداد برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية وتقديم الدعم والتوجيه القانوني والنفسي للنساء ضحايا العنف
