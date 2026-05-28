أكثر من 200 مراة عاملة في القطاع الفلاحي انتفعت بخدمات طبية خلال قافلة صحية بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد

انتفعت أكثر من 200 مٍرأة عاملة في القطاع الفلاحي بخدمات طبية وشبه طبية متنوعة، خلال قافلة صحية انتظمت، مؤخرا، بالمدرسة الابتدائية الامل بمعتمدية مزونة من ولايةسيدي بوزيدوانتظمت هذه القافلة ببادرة من جمعية أصوات نساء بالشراكة مع الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري والجمعية التونسية لمكافحة الامراض المنقولة جنسيا والسيداوتهدف هذه المبادرة الى مزيد تعزيز الخدمات الصحية العمومية وتقريبها من النساء في المناطق الريفية والداخلية ضمانا لحقهن في الصحة والكرامةيشار، الى أن جمعية اصوات نساء (Aswat Nissa) هي منظمة نسوية تونسية مستقلة غير حكومية، تأسست في سنة 2011. تعمل الجمعية على إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة وتعزيز المساواة والتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة.وتركز الجمعية في أنشطتها على إعداد برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية وتقديم الدعم والتوجيه القانوني والنفسي للنساء ضحايا العنف