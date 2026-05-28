JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:25 Tunis

موسم الحجّ 2026 في أرقام: أكثر من 1.7 مليون حاج من 165 جنسية والمنافذ الجوية في الصدارة

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a184edc34c902.13209759_hojnfilmpqkeg.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 28 Mai 2026 - 15:16 قراءة: 1 د, 4 ث
      
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن بيانات موسم الحج لسنة 2026، والتي أظهرت أن العدد الجملي للحجاج بلغ 1.707.301 حاج وحاجة من مختلف أنحاء العالم.

وأبرزت الإحصائيات تفوق عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة العربية السعودية، حيث بلغ عددهم:


* 1.546.655 حاجا
ينتمون إلى:

* 165 جنسية

في المقابل، بلغ عدد حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين:

* 160.646 حاجا

تقارب بين عدد الذكور والإناث

وأظهرت البيانات تقاربا واضحا بين أعداد الحجاج من الجنسين، إذ بلغ عدد:

* الذكور: 893.396 حاجا
* الإناث: 813.905 حاجات

المنافذ الجوية تستقبل أغلب الحجاج

وبخصوص وسائل النقل، حافظت المنافذ الجوية على الصدارة باعتبارها الوسيلة الأكثر استخداما من قبل الحجاج القادمين من الخارج، حيث استقبلت:

* 1.485.729 حاجا

في حين بلغ عدد القادمين عبر:

* المنافذ البرية: 54.429 حاجا
* المنافذ البحرية: 6.497 حجاج

أكثر من 441 ألف عامل لخدمة الحجيج

وعلى مستوى التنظيم والخدمات الميدانية، سخرت السلطات السعودية موارد بشرية كبيرة لإنجاح الموسم، حيث بلغ عدد العاملين في مختلف القطاعات:

* 441.049 موظفا وعاملا

كما ساهم:

* 26.701 متطوع ومتطوعة
في تقديم الخدمات الإنسانية والإسناد لضيوف الرحمان.

10.982 حاجا تونسيا في موسم 2026

وبلغ عدد الحجيج التونسيين خلال موسم 2026:

* 10.982 حاجا وحاجة

من بينهم:

* 1000 حاج من المكفولين بالخارج
* 9982 حاجا من داخل تونس
موزعين على مختلف ولايات الجمهورية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330107

babnet

كل الأخبار...

15:25 - أكسيوس: اتفاق أمريكي إيراني بشأن مذكرة تفاهم لـ60 يوما لكنه يحتاج موافقة ترمب النهائية
15:16 - موسم الحجّ 2026 في أرقام: أكثر من 1.7 مليون حاج من 165 جنسية والمنافذ الجوية في الصدارة
15:07 - المنظمة التونسية لارشاد المستهلك: إطلاق إعلان عربي إفريقي حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي
15:03 - القوّات المسلحة التونسية في مهام حفظ السلام… حضور مستمر منذ 1960 في أكثر من 20 بعثة أممية وإفريقية
14:12 - أكثر من 200 مراة عاملة في القطاع الفلاحي انتفعت بخدمات طبية خلال قافلة صحية بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد
13:51 - يوم تحسيسي حول الكثبان الساحلية والتنوع البيولوجي يوم 31 ماي 2026
13:25 - تراجع حوادث المرور والجرحى في تونس مقابل ارتفاع عدد القتلى إلى غاية 25 ماي 2026
12:54 - السيجومي : القبض على بارونة بيع الخمور خلسة وحجز 5 الاف علبة جعة
12:42 - قطاع الاتصالات في تونس يتجاوز لأول مرة عتبة المليار دينار خلال الثلاثي الأول من 2026
12:30 - وزارة التربية تفتح باب الاطلاّع على أعداد المراقبة المستمرّة للمترشّحين للبكالوريا دورة 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 28 ماي 2026 | 11 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:17
19:32
16:07
12:24
05:03
03:16
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet31°
29° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-19
31°-18
30°-20
30°-19
31°-20
  • Avoirs en devises 25488,1
  • (26/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39467 DT
  • (26/05)
  • 1 $ = 2,89610 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/05)     1043,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/05)   29434 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No