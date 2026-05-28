موسم الحجّ 2026 في أرقام: أكثر من 1.7 مليون حاج من 165 جنسية والمنافذ الجوية في الصدارة
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن بيانات موسم الحج لسنة 2026، والتي أظهرت أن العدد الجملي للحجاج بلغ 1.707.301 حاج وحاجة من مختلف أنحاء العالم.
وأبرزت الإحصائيات تفوق عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة العربية السعودية، حيث بلغ عددهم:
* 1.546.655 حاجا
ينتمون إلى:
* 165 جنسية
في المقابل، بلغ عدد حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين:
* 160.646 حاجا
تقارب بين عدد الذكور والإناثوأظهرت البيانات تقاربا واضحا بين أعداد الحجاج من الجنسين، إذ بلغ عدد:
* الذكور: 893.396 حاجا
* الإناث: 813.905 حاجات
المنافذ الجوية تستقبل أغلب الحجاجوبخصوص وسائل النقل، حافظت المنافذ الجوية على الصدارة باعتبارها الوسيلة الأكثر استخداما من قبل الحجاج القادمين من الخارج، حيث استقبلت:
* 1.485.729 حاجا
في حين بلغ عدد القادمين عبر:
* المنافذ البرية: 54.429 حاجا
* المنافذ البحرية: 6.497 حجاج
أكثر من 441 ألف عامل لخدمة الحجيجوعلى مستوى التنظيم والخدمات الميدانية، سخرت السلطات السعودية موارد بشرية كبيرة لإنجاح الموسم، حيث بلغ عدد العاملين في مختلف القطاعات:
* 441.049 موظفا وعاملا
كما ساهم:
* 26.701 متطوع ومتطوعة
في تقديم الخدمات الإنسانية والإسناد لضيوف الرحمان.
10.982 حاجا تونسيا في موسم 2026وبلغ عدد الحجيج التونسيين خلال موسم 2026:
* 10.982 حاجا وحاجة
من بينهم:
* 1000 حاج من المكفولين بالخارج
* 9982 حاجا من داخل تونس
موزعين على مختلف ولايات الجمهورية.
