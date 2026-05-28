المنار: منحرف خطير يروع 10 طلبات... التفاصيل ...

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران من إلقاء القبض على عنصر إجرامي مصنف "خطير جداً"، تورط في ترويع وسلب عدد من الطالبات بجهة المنار.وتفيد المعطيات الأولية بأن منطلق الأبحاث كان إثر تواتر بلاغات وشهادات من طالبات يدرسن بالمركب الجامعي بالمنار، تفيد بتعرضهن لعمليات براكاج وسلب تحت طائلة التهديد. ووفقاً للتحقيقات، فقد بلغ عدد الضحايا المتضررات 10 طالبات.بناءً على الأوصاف المتاحة، قامت المصالح الأمنية بمنطقة العمران بوضع خطة أمنية دقيقة وتكثيف التحريات الميدانية، مما مكنهم من تحديد هوية المظنون فيه ونصب كمين محكم أسفر عن إيقافه متلبساً.وكشفت الأبحاث ان المظنون فيه تعمد ترصد الطالبات في الأماكن المعزولة أو المحيطة بالمؤسسات الجامعية، مستخدماً سلاحاً أبيض (سكين) لتهديدهن وشل حركتهن، قبل أن يقوم بـافتكاك هواتفهن الجوالة وأغراضهن الثمينة ملوذاً بالفرار.وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بـالمتهم مباشرة ومباشرة قضايا عدلية في شأنه تتعلق بـ "السرقة الموصوفة باستعمال العنف والتهديد بواسطة سلاح أبيض"، في انتظار استكمال التحقيقات وإحالته على أنظار العدالة لينال جزاءه.