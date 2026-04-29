بطولة كالياري للتحدي للتنس: التونسي معز الشرقي يفشل في بلوغ ثمن النهائي

فشل لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 144 عالميا في بلوغ ثمن نهائي بطولة كالياري للتنس إثر هزيمته أمس الثلاثاء في مباراة الدور السادس عشر امام اللاعب الشيلي كريستيان غارين المصنف 85 عالميا بنتيجة 1-2 (7-6 / 4-6 /2-6).وتعدّ بطولة مدينة كالياري الايطالية المقامة على ارضية ترابية إحدى بطولات التحدي من فئة 175 نقطة.وخلال شهر افريل الجاري، غادر معز الشرقي بطولة مونزا للتحدي بايطاليا منذ الدور الاول اثر خسارته امام السويسري ريمون بيرتولا صفر-2، كما غادر بطولة أويراس البرتغالية للتحدي من الدور الثاني امام البرتغالي فيريرا سيلفا بنتيجة 2-صفر.وفي بطولة مدريد للماسترز ذات الألف نقطة، خرج الشرقي من الدور التمهيدي الثاني اثر خسارته أمام النرويجي نيكولاي بودكوف كاير بنتيجة صفر-2.