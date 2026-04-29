بطولة إفريقيا للمصارعة: تونس ترفع حصيلتها إلى 20 ميدالية وتحتل المركز الثالث

Publié le Mercredi 29 Avril 2026 - 10:57
      
أنهت العناصر الوطنية مشاركتها في منافسات فئة الأصاغر (دون 17 سنة) ضمن بطولة إفريقيا للمصارعة المقامة بمدينة الإسكندرية، برصيد إجمالي بلغ 20 ميدالية، لتحتل المرتبة الثالثة في الترتيب العام.

حصيلة متنوعة

وجاءت الميداليات التونسية موزعة إلى:

* 3 ذهبيات

* 8 فضيات
* 9 برونزيات

وحلت تونس خلف المنتخب المصري الذي تصدر الترتيب بـ29 ميدالية، والمنتخب الجزائري الذي جاء ثانياً بـ14 ميدالية.

ذهبيات اليوم الختامي

وعزز المنتخب التونسي رصيده بثلاث ميداليات ذهبية عبر:

* براء اللموشي (مصارعة حرة – 45 كلغ)
* تسنيم عثيمني (مصارعة نسائية – 40 كلغ)
* زينب نصري (مصارعة نسائية – 61 كلغ)

تفاصيل بقية الميداليات

شهد اليوم الأول تحقيق:

* 4 فضيات عبر براء اللموشي، ياسين الطالبي، قطر الندى دبوسي، قطر الندى دلهومي
* 5 برونزيات عبر صهيب جلاصي، محمد ربيع بن صالح، محمد علي خذري، آية فضلاوي، فاطمة بن حسن

كما أضيفت:

* 4 فضيات جديدة عبر سارة بوستة، آدم رحيمي، محمد أمين فرشيشي، محمد علي خذري
* 6 برونزيات عبر آية فضلاوي، فاطمة بن حسن، رحمة الرزقي، ياسين الطالبي، محمد ربيع بن صالح، محمد بن حامد


وتتواصل البطولة اليوم وغداً بمنافسات فئة الأواسط (دون 20 سنة)، على أن تُختتم يومي 1 و2 ماي بمنافسات الأكابر.


وتوزعت المشاركة التونسية على:

* 9 مصارعين في المصارعة الحرة
* 7 في المصارعة الرومانية
* 10 في المصارعة النسائية


ومن المنتظر أن تُستكمل المنافسات القارية بإقامة بطولة إفريقيا للمصارعة الشاطئية يومي 3 و4 ماي بمدينة الإسكندرية.
الأربعاء 29 أفريل 2026 | 12 ذو القعدة 1447
