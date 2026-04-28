وليد قرفالة: "سمعنا أصواتا غريبة في غرفة الفار أثرت على الحكام وجلبنا عدل منفذ"
قال الناطق باسم الترجي الرياضي التونسي وليد قرفالة في تصريح لاذاعة موزاييك أنه أثناء الاطلاع على تسجيل غرفة الفار في مباراة الترجي والنادي البنزرتي سمعنا أصواتا غريبة.
وتابع " هنالك أصوات لأشخاص ليسوا من غرفة الفار" مضيفا " لقد أثروا على قرار حكام الفار".
وتابع " اطلعنا رئيس لجنة التحكيم الحيمودي على الأمر وجلبنا عدل منفذ".
