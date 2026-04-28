9 أهداف في مباراة واحدة.. باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ في ملحمة كروية "مجنونة"

Publié le Mardi 28 Avril 2026 - 22:36
      
في واحدة من أكثر المباريات جنونا في تاريخ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حقق باريس سان جيرمان فوزا دراماتيكيا على بايرن ميونخ 5-4، في لقاء شهد تقلبات مثيرة لم تهدأ حتى صافرة النهاية.

وشهد الشوط الأول تسجيل خمسة أهداف في عرض هجومي مفتوح، حيث تقدم العملاق الألماني أولا بهدف هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 17، ورد أصحاب الأرض بهدفي خفيتشا كفاراتسخيليا وجواو نيفيز في الدقيقتين 24 و33، قبل أن يتعادل بايرن بهدف مايكل أوليسيه في الدقيقة 41.

وأنهى سان جيرمان الشوط الأول متفوقا بهدف سجله عثمان ديمبلي من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، وسع الفريق الباريسي تفوقه إلى 5-2 بتسجيله هدفين لكفاراتسخيليا وديمبلي في الدقيقتين 56 و58 قبل أن يتدارك بايرن ميونخ الموقف بهدفي دايوت أوباميكانو ولويس دياز في الدقيقتين 65 و68 ليحافظ على آماله قبل مباراة الإياب التي ستقام الأربعاء المقبل على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

وستقام المباراة الثانية في الدور نصف النهائي مساء الأربعاء بين أرسنال الإنجليزي وأتلتيكو مدريد في إسبانيا، ويتجدد اللقاء إيابا الثلاثاء المقبل في لندن.
