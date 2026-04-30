Babnet   Latest update 08:31 Tunis

ألمانيا وإسرائيل تدعوان رئيس بيرو إلى سحب تصريحاته حول دور اليهود في الحرب العالمية الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f303b5663d23.39677634_kmhpiqolngfej.jpg>
Publié le Jeudi 30 Avril 2026 - 08:24
      
دعت السفارتان الألمانية والإسرائيلية في بيرو رئيس البلاد خوسيه ماريا بالكازار إلى التراجع عن تصريحاته بشأن دور اليهود في الحرب العالمية الثانية.



وجاء في بيان مشترك وقعه السفيران الإسرائيلي والألماني ونشرته السفارة الإسرائيلية في بيرو: "نتوقع أن يسحب الرئيس بالكازار تصريحاته".

وأشار إلى أن الادعاء بأن اليهود زعموا أنهم سيطروا على التجارة والنظام المصرفي الألماني و"دفعوا" البلاد إلى الحرب هو ادعاء "سخيف وغير قابل للدفاع تاريخيا" كما أنه يهين ذكرى ملايين الضحايا اليهود للنازية.


وأضاف البيان: "يجب أن نتذكر أن أدولف هتلر والنازيين هم من بدأوا الحرب العالمية الثانية بمهاجمة بولندا عام 1939".

كما أكد البيان أيضا على أن الأيديولوجية النازية، القائمة على العنصرية ومعاداة السامية، أدت إلى إبادة 6 ملايين يهودي، ولا يمكن تشويه أو التقليل من شأن المحرقة تحت أي ظرف من الظروف.

ويأتي هذا البيان ردا على خطاب بالكازار في 28 أفريل في فعالية أقيمت في غرفة تجارة ليما، حيث تحدث، مستشهدا بالعمليات التاريخية، عن دور اليهود في الاقتصاد الألماني وأشار إلى أنهم ساهموا جزئيا في جر البلاد إلى الحرب.

ولم تحظ تصريحات الرئيس في البداية باهتمام كبير، ولكن تم نشرها لاحقا في وسائل الإعلام وأثارت انتقادات من الجالية اليهودية في البلاد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328372

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 30 أفريل 2026 | 13 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:45
19:09
16:02
12:24
05:27
03:50
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet26°
21° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-17
24°-16
20°-14
26°-12
29°-15
  • Avoirs en devises 25345,5
  • (29/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40393 DT
  • (29/04)
  • 1 $ = 2,87541 DT
  • Solde Compte du Trésor     (28/04)     2387,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (28/04)   28015 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

1