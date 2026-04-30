ألمانيا وإسرائيل تدعوان رئيس بيرو إلى سحب تصريحاته حول دور اليهود في الحرب العالمية الثانية

وجاء في بيان مشترك وقعه السفيران الإسرائيلي والألماني ونشرته السفارة الإسرائيلية في بيرو: "نتوقع أن يسحب الرئيس بالكازار تصريحاته".وأشار إلى أن الادعاء بأن اليهود زعموا أنهم سيطروا على التجارة والنظام المصرفي الألماني و"دفعوا" البلاد إلى الحرب هو ادعاء "سخيف وغير قابل للدفاع تاريخيا" كما أنه يهين ذكرى ملايين الضحايا اليهود للنازية.وأضاف البيان: "يجب أن نتذكر أن أدولف هتلر والنازيين هم من بدأوا الحرب العالمية الثانية بمهاجمة بولندا عام 1939".كما أكد البيان أيضا على أن الأيديولوجية النازية، القائمة على العنصرية ومعاداة السامية، أدت إلى إبادة 6 ملايين يهودي، ولا يمكن تشويه أو التقليل من شأن المحرقة تحت أي ظرف من الظروف.ويأتي هذا البيان ردا على خطاب بالكازار في 28 أفريل في فعالية أقيمت في غرفة تجارة ليما، حيث تحدث، مستشهدا بالعمليات التاريخية، عن دور اليهود في الاقتصاد الألماني وأشار إلى أنهم ساهموا جزئيا في جر البلاد إلى الحرب.ولم تحظ تصريحات الرئيس في البداية باهتمام كبير، ولكن تم نشرها لاحقا في وسائل الإعلام وأثارت انتقادات من الجالية اليهودية في البلاد.