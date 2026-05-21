Babnet

تعزيز التعاون بين تونس والمؤسسة المالية الدولية، محور لقاء وزير الإقتصاد بمدير مكتب المغرب العربي للمؤسسة

Publié le Jeudi 21 Mai 2026 - 12:21
      
كان التعاون المالي والفني الجاري وإمكانيات تعزيزه في الفترة القادمة ، ابرز محاور اللقاء الذي جمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الإربعاء 20 ماى 2026 بمدير مكتب المغرب العربي للمؤسسة المالية الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك العالمي David Tinel الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس حاليا.

ووفق بلاغ للوزارة , أشار سمير عبد الحفيظ خلال اللقاء الذي جرى بحضور الممثلة المقيمة للمؤسسة المالية بتونس سارة مرسي إلى الإمكانيات العامة للإرتقاء بالتعاون بين الجانبين إلى مستويات أعلى، مستعرضا المجالات ذات الأولوية التي يمكن العمل عليها في الفترة القادمة من ذلك الطاقات المتجددة و نقل الفسفاط وتحسين مناخ الأعمال ودعم القطاع الخاص.

من جانبه اعرب David Tinel عن إستعداد المؤسسة المالية الدولية لمواصلة مساندة تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق اهدافها التنموية، مستعرضا خاصة عددا من المشاريع و البرامج التي يتم تمويلها لفائدة القطاع الخاص. كما نوّه بالتقدم الذي سجلته تونس في الفترة الأخيرة في مسار الإنتقال الطاقي والذي يمثل اليوم احد اهم الرهانات في ظل الأوضاع الجيوسياسية المتقلبة.
