Babnet

لاعبو منتخب إيران يتقدمون بطلبات تأشيرات إلى الولايات المتحدة وكندا من تركيا قبل كأس العالم

Publié le Jeudi 21 Mai 2026 - 13:27
      
حضر منتخب إيران لكرة القدم اليوم الخميس مواعيد الحصول على التأشيرات في العاصمة التركية ⁠أنقرة، ضمن استعداداته لكأس العالم 2026 لكرة القدم، حيث تقدمت البعثة بالكامل بطلبات للحصول على تأشيرات دخول إلى كندا، فيما تقدم بعض ​اللاعبين بطلبات للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة ⁠وكندا والمكسيك البطولة بشكل مشترك، في حين ستخوض إيران جميع مبارياتها الثلاث في دور المجموعات على الأراضي ⁠الأمريكية.

وتواجه إيران منتخب نيوزيلندا في 15 جوان، وبلجيكا في 21 جوان في لوس انجليس، قبل أن تلتقي مصر في سياتل بعد خمسة أيام.
كما ستحتاج إلى دخول كندا في حال تأهلها إلى الأدوار الإقصائية.


وقال مسؤول في الاتحاد الإيراني لكرة القدم إن جميع أفراد البعثة حضروا مواعيد التقدم للحصول على تأشيرات ​كندا، بينما تقدم بعض اللاعبين، الذين لم يتمكنوا من استخراج تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة قبل اندلاع الحرب، بطلباتهم في أنقرة.
وأضاف أن عددا من ‌المحترفين الإيرانيين في الخارج انضموا إلى الفريق في أنقرة، قبل التوجه إلى معسكره التدريبي في أنطاليا على ساحل البحر المتوسط.
وتخوض إيران معسكرها التحضيري في ⁠تركيا بعد تعليق البطولة المحلية على خلفية الصراع العسكري مع الولايات المتحدة والكيان الصهيويني‌الذي بدأ في 28 فيفري، ما أثر على جاهزية عدد من اللاعبين بدنيا.
وكان المنتخب قد تدرب في أنطاليا في وقت سابق من هذا الأسبوع، في محاولة من المدرب أمير قالينوي لإعادة تجهيز الفريق، بعدما ابتعد أغلب اللاعبين المحليين عن المنافسات لمدة سبعة أسابيع خلال توقف البطولة.
ورغم تأهل إيران المبكر إلى ‌كأس العالم الموسعة بمشاركة 48 منتخبا، فإن ⁠الاستعدادات تأثرت بحالة من عدم اليقين بشأن ترتيبات السفر والأمن.
وكان الاتحاد الإيراني قد أعلن سابقا ‌أن إجراءات الحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة ستتم في تركيا، عقب مشاورات مع الاتحاد الدولي (الفيفا).
ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباراة ودية أمام غامبيا في ‌29 ماي، ⁠قبل أن يعلن قالينوي قائمته النهائية المكونة من 26 لاعبا، بحلول الموعد النهائي الذي حدده الفيفا في الأول من جوان.
