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صفاقس: انطلاق أشغال تهيئة وتعبيد الطريق المؤدي إلى "لود قرقنة"

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Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Juin 2026 - 16:06 قراءة: 0 د, 41 ث
      
انطلقت مؤخرا أشغال تهيئة وتعبيد الطريق الرئيسي المحاذي لمركز الوكالة الفنية للنقل البري والمؤدي إلى المدخل الخلفي للميناء التجاري بصفاقس، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفضّ مختلف الإشكاليات المتعلقة بالمشروع

وقد تم يوم الأربعاء الماضي، وفق ما نشرته مصالح ولاية صفاقس على صفحتها الرسمية "فايسبوك"، إجراء معاينة ميدانية لمتابعة تقدم الأشغال بحضور مختلف المصالح والهياكل المتدخلة، حيث شملت التدخلات المنجزة تركيز العلامات المرورية وتهيئة الطريق وتسويته تمهيدًا لتعبيده واعتماد مسار جديد للعربات المتجهة نحو "اللود" قصد العبور إلى جزيرة قرقنة


ومن شأن هذا المشروع أن يساهم في تحسين انسيابية حركة المرور، والتقليص من الاكتظاظ وفترات الانتظار، إلى جانب فصل مسارات السيارات الخفيفة عن الشاحنات، بما يضمن ظروف تنقل أفضل للمواطنين ومستعملي الميناء
كما تمت معاينة الأشغال الجارية داخل الميناء ومحيطه، والمتعلقة بتهيئة الطرقات الداخلية والخارجية بالخرسانة الإسفلتية، في إطار دعم البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المسداة
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