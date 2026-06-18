كأس العالم 2026: "جاهزون لمواجهة كندا ونسعى لمواصلة مشوارنا الإيجابي" (مدرب منتخب قطر)

شدد الإسباني جولين لوبتيغي مدرب المنتخب القطري لكرة القدم على جاهزية المنتخب للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب الكندي اليوم الخميس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكاس العالم 2026، مؤكدا أهمية البناء على المعنويات الإيجابية التي خرج بها المنتخب من مباراته الأولى أمام سويسرا.وقال لوبتيغي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، إن المنتخب الكندي يعد من المنتخبات القوية بدنيا وفنيا، ويضم عددا من اللاعبين الذين ينشطون في أبرز البطولات الأوروبية، فضلا عن امتلاكه جهازا فنيا مميزا، مشيرا إلى أن المباراة تمثل تحديا مهما للمنتخب القطري.وأضاف أن المنتخب الكندي يتمتع بإيقاع لعب مرتفع ويملك عناصر مميزة في مختلف المراكز، ما يجعل المواجهة صعبة، لكنه أكد في الوقت ذاته عزم المنتخب القطري على تقديم أفضل مستوياته والسعي للخروج بنتيجة إيجابية.وأوضح المدرب الإسباني أن المنتخب القطري يركز على الطموح والرغبة في مواصلة التقدم في البطولة أكثر من التفكير في الضغوط، مؤكدا أن بلوغ كأس العالم عبر التصفيات يمثل إنجازا تاريخيا لكرة القدم القطرية، وأن الفريق يتطلع لمواصلة مشواره الإيجابي في المونديال.وأشار إلى أن المنتخب سيدخل المباراة بعقلية تنافسية ونهج هجومي، مع أهمية التعامل بمرونة مع مختلف مجريات اللقاء دفاعيا وهجوميا، واستغلال الفرص المتاحة أمام المرمى.كما أشاد لوبتيغي بالروح الجماعية التي تسود بين اللاعبين، معتبرا أن ما حققه المنتخب حتى الآن يعود إلى العمل الجماعي والتكاتف بين جميع عناصر الفريق، معربا عن سعادته بالعمل مع هذه المجموعة.من جانبه، أكد عبدالعزيز حاتم لاعب المنتخب القطري جاهزية اللاعبين للمباراة المقبلة، مشيرا إلى أن الحالة المعنوية للفريق مرتفعة بعد النتيجة الإيجابية التي حققها في الجولة الأولى.وقال إن المنتخب يتطلع إلى مواصلة كتابة التاريخ وتحقيق نتائج مشرفة، مؤكدا شعور اللاعبين بحجم المسؤولية والدعم الكبير الذي يتلقونه من الجماهير القطرية.وأضاف أن المنتخب يمتلك خبرة أكبر مقارنة بمشاركته الأولى في كأس العالم عام 2022، معربا عن ثقته في قدرة الفريق على تقديم أداء جيد أمام منتخب قوي وتحقيق نتيجة إيجابية.