30 سنة سجنا لفتاة أجنبية حاولت تهريب مخدرات عبر مطار تونس قرطاج

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدةفي حق فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، وذلك بعد إدانتها في قضية تتعلق بتهريب ومحاولة ترويج مواد مخدرة داخل التراب التونسي.وتعود أطوار القضية إلى عملية أمنية وديوانية مشتركة بمطار، حيث أثارت المتهمة الشبهات لدى أعوان المراقبة والتفتيش أثناء استكمال إجراءات الدخول إلى البلاد.وبإخضاع أمتعتها إلى تفتيش دقيق، تمكنت المصالح الأمنية والديوانية من العثور على كميات متفاوتة من المواد المخدرة كانت مخبأة بإحكام داخل حقائبها بطريقة احترافية بهدف التمويه وتفادي اكتشافها.وكشفت الأبحاث والتحريات اللاحقة أن المتهمة كانت تعتزم تسليم الشحنة إلى عناصر تنشط ضمن شبكة مختصة في ترويج المخدرات بالعاصمة، وذلك في إطار مخطط يهدف إلى توسيع نشاط الشبكة الإجرامي وترويج المواد المخدرة داخل تونس.وبعد استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية وإحالة الملف على أنظار القضاء، أصدرت الدائرة الجنائية حكمها القاضي بسجن المتهمة لمدة ثلاثين عاما، على خلفية التهم المنسوبة إليها والمتعلقة بتهريب المواد المخدرة ومحاولة ترويجها داخل البلاد.