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محمد العمايري يتولى مجددا الإشراف على مؤسسة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Juin 2026 - 09:28 قراءة: 1 د, 46 ث
      
تم تعيين محمد العمايري مجددا على رأس المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بعد أن أشرف عليها في السابق لمدة سنتين.
وأعلن العمايري مساء أمس عن تشرفه بتكليفه من قبل وزيرة الشؤون الثقافية بالإشراف على إدارة هذه المؤسسة وخدمة المؤلفين والمبدعين، مضيفا أنها "مسؤولية ثقيلة وتحديات كبيرة".


وكان محمد العمايري أشرف على هذه المؤسسة من 1 أفريل 2020 إلى غاية 4 ماي 2022 وتم تعيين رمزي القرواشي خلفا له حيث تولى تسيير المؤسسة إلى غاية أمس، قبل أن يقع تجديد الثقة في العمايري من قبل سلطة الإشراف.

وأحدثت المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بمقتضى الأمر عدد 2860 لسنة 2013، المؤرخ في 01 جويلية 2013، وحلت محل المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين التي بدأت نشاطها الفعلي في نوفمبر 1997 .


وتضطلع المؤسسة بعديد المهام منها بالخصوص رعاية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والدفـاع عن المصالـح الماديـة والمعنوية لأصحاب تلك الحقوق، واستخلاص وتوزيع العائدات المتأتية من ممارسة التصرف الجماعي في حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وذلك لصالحهم أو لصالح مستحقيهـم.
كما تتولى تسليم التراخيص المتعلقة بنقل المصنف في صيغة مادية مهما كان نوعـها بما في ذلك التسجيلات السمعية والسمعية البصرية أو غيره، وتضبط الشروط المالية والمادية لاستغلال المصنفات، فضلا عن إدارة جميع الحقوق التي يحول محصولها إلى الصندوق الاجتماعي والثقافي.
ومن مهام المؤسسة كذلك إجراء الاتصالات بالتنسيق مع الهياكل المعنية مع المؤسسات الأجنبية التي تعنى بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وذلك خاصة لصيانة الحقوق والامتيازات التي أحرزها المؤلفون وأصحاب الحقوق المجاورة لدى المؤسسات المذكورة، وإبرام اتفاقيات تمثيل متبادل مع تلك المؤسسات الأجنبية.
وتتلقى المؤسسة المصنفات على سبيل التصريح أو الإيداع، كما تقوم بتحديد نسب ومبالغ المستحقات الراجعة للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة، علاوة عن تحملها مسؤولية التقاضي لدى المحاكم واتخاذ جميع الإجراءات والقيام بجميع الأعمال الهادفة إلى تحقيق اغراضها على أحسن وجه.
كما تعمل على ترسيخ ثقافة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في تونس وتحسيس مختلف المتدخلين وخاصة منهم المؤلفين والمستغلين للمصنفات والإدارات المكلفة بالسهر على حسن تطبيق التشريع.
وجدير بالذكر أنه تم في نوفمبر 2024 توقيع اتفاقية شراكة بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لتوفير المساندة القانونية والتقنية اللازمة حفاظا على كل مصنفات الوكالة من برقيات وصور وفيديو، والعمل المشترك على نشر ثقافة احترام حقوق الملكية الأدبية و الفنية وتنمية القدرات في المجال.
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