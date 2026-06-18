توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين جمعية "قرقني ناجح للتنمية المستدامة "ونادي "الطيران بالجنوب" لتعزيز المهارات التكنولوجية لدى الناشئة
وقعت كل من جمعية "قرقني ناجح للتنمية المستدامة" بقرقنة ونادي "الطيران بالجنوب" اتفاقية شراكة وتعاون لتعزيز المهارات التكنولوجية لدى الناشئة
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار سعي الجمعية لترسيخ قيم المواطنة ونشر ثقافة العلوم والمعرفة وتحفيز الناشئة على اكتساب المهارات التكنولوجية الحديثة
وتعكس هذه الشراكة الوعي المشترك بأهمية العمل الجمعياتي في تقريب التكنولوجيا من الشباب وتعزيز التعاون الذي سيسهم في إثراء المشهد الثقافي والعلمي بجزيرة قرقنة
وتهدف هذه الاتفاقية الى تأهيل كفاءات محلية قادرة على تأطير الشباب والأطفال في مجالات علوم الطيران والتكنولوجيا المرتبطة بها وإرساء فضاء تعليمي وتطبيقي مخصص للناشئة ليكون حاضنة لاكتشاف
مواهبهم وتنمية قدراتهم العلمية
وسيتم، بمقتضى هذه الاتفاقية توفير فرص متكافئة لأبناء جزيرة قرقنة وتمكينهم من أدوات المستقبل ودمجهم في مسارات الابتكار والبحث العلمي
يشار، الى أن جمعية "قرقني ناجح للتنمية المستدامة"هي جمعية تنشط في جزيرة قرقنة من ولاية صفاقس وتهدف إلى دعم التنمية المحلية وتثمين التفوق العلمي والبيئي والاجتماعي لأبناء المنطقة
تعنى الجمعية بتوفير الدعم المدرسي وتجهيز النوادي العلمية والمؤسسات التربوية وتنظيم دورات تدريبية ولغات للأطفال ودعم ذوي الاحتياجات الخصوصية وتنظيم ملتقيات علمية الى جانب إرساء الوعي البيئي
والترويج لقرقنة كوجهة سياحية إيكولوجية
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار سعي الجمعية لترسيخ قيم المواطنة ونشر ثقافة العلوم والمعرفة وتحفيز الناشئة على اكتساب المهارات التكنولوجية الحديثة
وتعكس هذه الشراكة الوعي المشترك بأهمية العمل الجمعياتي في تقريب التكنولوجيا من الشباب وتعزيز التعاون الذي سيسهم في إثراء المشهد الثقافي والعلمي بجزيرة قرقنة
وتهدف هذه الاتفاقية الى تأهيل كفاءات محلية قادرة على تأطير الشباب والأطفال في مجالات علوم الطيران والتكنولوجيا المرتبطة بها وإرساء فضاء تعليمي وتطبيقي مخصص للناشئة ليكون حاضنة لاكتشاف
مواهبهم وتنمية قدراتهم العلمية
وسيتم، بمقتضى هذه الاتفاقية توفير فرص متكافئة لأبناء جزيرة قرقنة وتمكينهم من أدوات المستقبل ودمجهم في مسارات الابتكار والبحث العلمي
يشار، الى أن جمعية "قرقني ناجح للتنمية المستدامة"هي جمعية تنشط في جزيرة قرقنة من ولاية صفاقس وتهدف إلى دعم التنمية المحلية وتثمين التفوق العلمي والبيئي والاجتماعي لأبناء المنطقة
تعنى الجمعية بتوفير الدعم المدرسي وتجهيز النوادي العلمية والمؤسسات التربوية وتنظيم دورات تدريبية ولغات للأطفال ودعم ذوي الاحتياجات الخصوصية وتنظيم ملتقيات علمية الى جانب إرساء الوعي البيئي
والترويج لقرقنة كوجهة سياحية إيكولوجية
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