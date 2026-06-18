JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:27 Tunis

قرض بقيمة 61،3 مليون يورو لدعم تحول الطاقة في تونس وتعزيز صمود قطاع الكهرباء

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5daf574554efa5.31541030_geojhilfqknmp.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Juin 2026 - 13:51 قراءة: 2 د, 40 ث
      
أسند البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، قرضا بقيمة 61،3 مليون أورو لإنشاء محطّة طاقة شمسية فولطاضوئية بطاقة تقدر ب 100 ميغاواط في سيدي بوزيد، وذلك في إطار دعم التحول الطاقي في تونس.

ومن المتوقع أن تولد المحطة، التي ستنجز في اطار مشروع مشترك بين شركتي "سكاتك" النرويجية و"أيولوس" اليابانية، نحو 252 جيغاواط ساعة من الكهرباء المتجددة سنويا، بما يسهم في خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي وتعزيز الأمن الطاقي في البلاد.


وستتولى أعمال بناء المحطة شركة "سكاتك الخبنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية"، التي تأسست في تونس خصيصا لتنفيذ المشروع.


وسيسهم المشروع في دعم الأمن الطاقي في تونس وتعزيز قدرتها على الصمود، من خلال تنويع المزيج الطاقي الوطني وتقليص اعتماد البلاد على الغاز الطبيعي.

وعند دخول المحطة مرحلة التشغيل، من المتوقع أن تولد ما يقارب 252 جيغاواط من الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة سنويا، مما سيساعد على خفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون السنوية بنحو 107 آلاف طن على مدى عمرها التشغيلي.

كما سيساعد المشروع على تعزيز تمويل القطاع الخاص لمشاريع الطاقات المتجددة على نطاق واسع.

والحزمة التمويلية، المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ستكون مدعومة بضمان لتحمل الخسارة الأولى وذلك في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة +، فيما ستُغطّى مشاركة البنك الأوروبي للاستثمار من خلال مكوّن الربط ضمن اتفاقية ضمان الهيكل المفتوح التابعة للصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس +.

كما يستفيد المشروع بمنحة بقيمة 5،5 مليون يورو مقدمة عبر منصة الاستثمار في دول الجوار التابعة للاتحاد الأوروبي، ستخصص للمساهمة في تمويل البنية التحتية المرتبطة بنقل الطاقة.

وتندرج هذه المنحة ضمن حزمة تمويل أوسع بقيمة 35،8 مليون يورو، تُنفذ في إطار مبادرة البوابة العالمية التابعة للاتحاد الأوروبي لدعم استثمارات الطاقة المتجددة في تونس.

ويشكل المشروع جزء من برنامج "لزمات الطاقة المتجددة"، الذي أطلقته تونس في عام 2022 بطاقة إجمالية تبلغ 1،7 جيغاواط بهدف تحقيق هدفها الطموح لتوليد 35 بالمائة من احتياجاتها من الطاقة عبر مصادر متجددة بحلول عام 2030.

وصرح المدير التنفيذي لمجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هاري بويد كاربنتر "تكتسب هذه الجهود أهمية متزايدة في ظل التحديات الراهنة التي تهدد أمن الطاقة فضلا عن ان نجاح المشروع يعكس التقدم الملموس الذي تحرزه الحكومة التونسية في تنفيذ أجندتها الطموحة لإصلاح قطاع الطاقة وتحويله".

من جانبه، قال نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار يوانيس تساكيريس "يمثل هذا المشروع خطوة مهمة لدعم جهود تونس الرامية إلى توفير طاقة مستدامة وموثوقة وميسورة التكلفة لمواطنيها، بما ينسجم مع أهدافها الوطنية.

وتابع بالقول "من خلال ذراع التنمية العالمي للبنك الأوروبي للاستثمارونهج "الفريق الأوروبي"سنواصل العمل مع شركائنا لتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية اللازمة لبناء منظومة طاقة أكثر أماناً وقدرة على الصمود".

بدوره، قال سفير الاتحاد الأوروبي في تونس جوزيبي بيروني، "استنادًا إلى روح مذكرة التفاهم حول الطاقة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس في جوان 2024، يواصل الاتحاد الأوروبي تنفيذ مبادرات عملية لدعم قطاع الطاقة المتجددة في تونس وتعزيز أمن الطاقة وخفض انبعاثات الكربون.

ويشمل التمويل حزمة تعاون فني مقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتمويل من صندوق المساهمين الخاص، بهدف دعم أنشطة بناء القدرات وتلبية احتياجات القوى العاملة الناشئة في قطاع الطاقة، مع التركيز على منطقتي سيدي بوزيد وقابس.

ومنذ بدء عملياته في تونس سنة 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 3 مليارات أورو في 90 مشروعا في جميع أنحاء البلاد، مقدما الدعم لحوالي الفي مؤسسة محلية صغيرة ومتوسطة من خلال المساعدة الفنية الممولة من الاتحاد الأوروبي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331388

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  17:00 Tch - Rsa | | beIN Sports
 WC 2026  20:00 Swi - Bos | | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Can - Qat | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Mex - Kor | beIN Sports

كل الأخبار...

14:27 - كأس تونس الثالثة عشرة للغولف بقمرت... هل تواصل جمعية الغولف بالحمامات سيطرتها ؟
14:05 - توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين جمعية "قرقني ناجح للتنمية المستدامة "ونادي "الطيران بالجنوب" لتعزيز المهارات التكنولوجية لدى الناشئة
13:51 - قرض بقيمة 61،3 مليون يورو لدعم تحول الطاقة في تونس وتعزيز صمود قطاع الكهرباء
13:44 - مدينة العلوم بتونس تنظم مدرسة صيفية في علوم الفيزياء من 1 الى 3 جويليلة 2026
13:40 - قطب مكافحة الارهاب يفتح تحقيقا ضد ثلاثين شخصا في علاقة بشبكتين دوليتين للمخدرات وتبييض الأموال
13:18 - وزير التربية يتابع بولاية الكاف سير الامتحانات الوطنية وعدد من المشاريع التربوية
12:47 - قرار قضائي في حق خالد الكريشي سليم شيبوب مبروك كرشيد وسهام بن سدرين
12:44 - في قضيتي فساد مالي: تأجبل محاكمة شقيقة زوجة الرئيس السابق
12:20 - سفير تونس بباريس: موسم العودة ينطلق بإجراءات تيسيرية جديدة
12:13 - وزارة الفلاحة: الوضع بوادي ملاق تحت السيطرة ولا خطر على المواطنين
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 18 جوان 2026 | 3 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:32
19:43
16:12
12:27
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 30
Babnet
Babnet31°
31° Babnet
الــرياح:
4.87 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-23
36°-22
37°-23
36°-24
35°-25
  • Avoirs en devises 24841,3
  • (17/06)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39780 DT
  • (17/06)
  • 1 $ = 2,92984 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/06)     1226,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/06)   29028 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>