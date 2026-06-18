كأس تونس الثالثة عشرة للغولف بقمرت... هل تواصل جمعية الغولف بالحمامات سيطرتها ؟

بلغ موسم الغولف محطته النهائية مع إقامة الدور النهائي لكأس تونس في نسخته الثالثة عشرة آخر الأسبوع الجاري. ويشكل كأس تونس للغولف حفلا ختاميا كامل الأوصاف باعتباره يتوج مجهودات موسم كامل من العمل والجهد لكل الجمعيات الرياضية واللاعبين الذين شاركوا بانتظام وكان عطاؤهم متميزا طيلة مختلف الجولات في نسخة شهدت بروز عديد المواهب الشابة التي أكدت حسن استعداداتها خلال نهائي بطولات الشبان منذ أسبوعين و تنتظر فرصتها لتأكيد جدارتها بحمل مشعل هذه الرياضة في قادم السنوات.والحفل الختامي يلوح كامل المواصفات آخر الأسبوع الحالي بملعب غولف لاريزيدنس بقمرت الذي يستضيف هذه المسابقة للمرة الثالثة في التاريخ بعد دورتي 2017 و 2020.ذلك أن مسابقة الكأس تستمد رونقها ونكهتها من لوائحها التي تجعل منها مسابقة بين الفرق حيث يكون الأداء الجماعي هو الفيصل ويلعب فيه الكل من أجل الفرد من أجل تتويج المجموعة على عكس البطولة التي تتوج اللاعب حسب أدائه.وحسب لوائح مسابقة الكأس يمكن لكل جمعية المشاركة بعدد أقصى لثماني أزواج بين فتيان وفتيات من بينهم ثلاثة أزواج كحد أقصى لمن هم دون سن العشرين وتدور المنافسات بين الفرق الزوجية لكافة الأندية المشاركة وتحتسب نتائج الرباعي الأفضل على امتداد يومين من المنافسات و إثرها يتم تتويج الفريق الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط .وتسجل النسخة رقم 13 لكأس هذه السنة مشاركة كل الأندية باستثناء جمعية جربة حيث ستكون فرق الحمامات و القنطاوي وقمرت وقرطاج والمنستير ممثلة بأفضل لاعبيها ولاعباتها أملا في تحقيق أفضل النتائج واعتلاء منصة التتويج. وفي الجملة ستسجل هذه الدورة مشاركة أربعين فريق زوجي أي ثمانين لاعبا في الجملة بالإضافة إلى الفرق الزوجية للجامعة التي ستشارك كالعادة خارج المسابقة.ويبدو التنافس على أشده بين كافة المشاركين الذين تحدوهم عزيمة فولاذية من أجل الظفر الفوز والتتويج سميا أمام تكافئ موازين القوى بين مختلف الأطراف المتبارية. وسنتابع عن كثب مردود مختلف الفرق لمعرفة هل تتمكن جمعية الغولف بالحمامات من الحفاظ على لقبها للمرة السابعة والظفر بلقبها الثامن منذ انطلاق هذه المسابقة سنة 2014 ومواصلة السيطرة على هذه المسابقة؟ أم ستنجح جمعية القنطاوي من تجديد العهد مع التتويج بعد آخر لقب كانت أحرزته عام 2019؟ أم ستفرز نسخة هذه السنة تسجيل اسم جديد على لائحة المتوجين من بين أندية قمرت وقرطاج والمنستير التي ترنو إلى إحراز الكأس للمرة الأولى؟؟؟؟