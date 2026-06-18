JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 16:39 Tunis

تطور الانتاج الوطني من الكهرباء بنسبة 7 بالمائة موفى افريل 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5bb793abe92dc5.63676528_legnkjhpiqmfo.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Juin 2026 - 15:23 قراءة: 1 د, 23 ث
      
سجل الانتاج الوطني من الكهرباء تطورا بنسبة 7 بالمائة الى موفى أفريل 2026، ليبلغ 5945 جيغاواط مقارنة بنفس الفترة من 2025، وفق تقرير الوضع الطاقي بتونس الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

وسجلت الطاقة الكهربائية الموجهة الى الاستهلاك المحلي ارتفاعا خلال نفس الفترة ب 3 بالمائة. وقد ساهمت واردات الكهرباء، خاصة من الجزائر، في تغطية 9 بالمائة من الحاجيات الوطنية.


واستقر إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة خلال هذه الفترة، في مستوى 8،2 بالمائة فيما أستأثرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بنصيب الاسد في انتاج الكهرباء بحوالي 92 بالمائة من مجموع الانتاج الوطني الى موفى افريل 2026.


اضافة الى ذلك، تمّ تركيز نحو 466 ميغاواط من الالواح الشمسية على أسطح المباني السكنية حتى نهاية افريل 2026، إضافة إلى 130 ميغاواط على شبكات الجهد المتوسط والجهد العالي في قطاعات الصناعة والخدمات والفلاحة.

وفيما يتعلق بمبيعات الكهرباء، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة بين نهاية أفريل 2025 ونهاية أفريل 2026، وفق المرصد. في المقابل، تراجعت مبيعات الكهرباء لفائدة حرفاء الجهد العالي بنسبة 6 بالمائة، بينما ظلت مبيعات حرفاء الجهد المتوسط شبه مستقرة.

وتجدر الاشار الى ان مبيعات الجهد المنخفض، الموجهة أساسا إلى القطاع السكني (بمعدل 75 بالمائة)، فان الاحصاءات تعتمد على الفوترة كل شهرين، اضافة الى ان قرابة نصفها تقديرية، مما لا يسمح بالحصول على صورة واضحة للاستهلاك الفعلي للكهرباء، حسب المصدر ذاته.

وأضاف المرصد أن قطاع الصناعة لا يزال أكبر مستهلك للكهرباء، إذ يمثل 61 بالمائة من إجمالي الطلب لدى حرفاء الجهد العالي والجهد المتوسط حتى نهاية أفريل 2026.

وسجلت عدة قطاعات انخفاضا في مبيعات الكهرباء، لا سيما الصناعات الكيميائية والنفطية (7 بالمائة)، وصناعة مواد البناء (4 بالمائة). في المقابل، شهدت قطاعات أخرى ارتفاعا في المبيعات، خاصة صناعة الورق والنشر (7 بالمائة)، والضخ في المجال الفلاحي (6 بالمائة).
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331389

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  17:00 Tch - Rsa | | beIN Sports
 WC 2026  20:00 Swi - Bos | | beIN Sports
 WC 2026  23:00 Can - Qat | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Mex - Kor | beIN Sports

كل الأخبار...

16:39 - المبلغات عن العنف الجنسي لا يمثلن سوى نصف العدد الحقيقي للضحايا (رئيس قسم الطب الشرعي بشارل نيكول)
16:36 - تونس: نصاب زكاة المال للعام الهجري 1448: 34.369,356 دينارا
15:46 - الطاقة الأولية: تفاقم العجز الطاقي بـ13% إلى موفى أفريل 2026
15:23 - تطور الانتاج الوطني من الكهرباء بنسبة 7 بالمائة موفى افريل 2026
14:27 - كأس تونس الثالثة عشرة للغولف بقمرت... هل تواصل جمعية الغولف بالحمامات سيطرتها ؟
14:05 - توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين جمعية "قرقني ناجح للتنمية المستدامة "ونادي "الطيران بالجنوب" لتعزيز المهارات التكنولوجية لدى الناشئة
13:51 - قرض بقيمة 61،3 مليون يورو لدعم تحول الطاقة في تونس وتعزيز صمود قطاع الكهرباء
13:44 - مدينة العلوم بتونس تنظم مدرسة صيفية في علوم الفيزياء من 1 الى 3 جويليلة 2026
13:40 - قطب مكافحة الارهاب يفتح تحقيقا ضد ثلاثين شخصا في علاقة بشبكتين دوليتين للمخدرات وتبييض الأموال
13:18 - وزير التربية يتابع بولاية الكاف سير الامتحانات الوطنية وعدد من المشاريع التربوية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 18 جوان 2026 | 3 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:32
19:43
16:12
12:27
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet31°
29° Babnet
الــرياح:
5.06 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-23
36°-22
37°-23
36°-24
35°-25
  • Avoirs en devises 24841,3
  • (17/06)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39780 DT
  • (17/06)
  • 1 $ = 2,92984 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/06)     1226,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/06)   29028 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>